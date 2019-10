Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 10 ottobre 2019) I toni trionfalistici con i quali viene presentato all’opinione pubblica il taglio del numero di parlamentari sono decisamente inopportuni. Forse è eccessivo dire che offendono la sensibilità e l’intelligenza degli italiani, ma certamente enfatizzano una riforma che comporterà risparmi irrisori e che rischia di distorcere i meccanismi di rappresentanza democratica, sia sul piano territoriale che su quello della tutela delle minoranze. Sono toni che ricordano tanto quelli usati da Luigi Di Maio quando si affacciò dal balcone di Palazzo Chigi per annunciare di aver sconfitto la povertà o quelli di altri esponenti grillini che esultarono quando fu approvata la legge spazzacorrotti o, più recentemente, quelli usati dalla Lega per festeggiare la fine degli sbarchi o dal Pd per brindare al nuovo “governo di liberazione ...

StefanoDeScandi : RT @HuffPostItalia: Comunicazione demagogica - HuffPostItalia : Comunicazione demagogica -