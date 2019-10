Siria | Turchia dà il via a bombardamenti sulle città curde al confine Curdi | “Ci sono

Ultima ora - Siria : la turchia apre l'offensiva contro i curdi : Ultima ora. La turchia ha dato il via all'offensiva contro i curdi nel nord-est della Siria. Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip.

Siria - Nato : azione Turchia sia moderata : 18.28 "Comprendiamo le esigenze di sicurezza della Turchia,che ha comunicato l'azione nel nord della Siria.Che sia proporzionata e misurata,che non destabilizzi la regione,che non porti sofferenze ai civili". Così il Segretario della Nato, Stoltenberg,che venerdì sarà in Turchia "Turchia e altri attori agiscano con moderazione e fermino l'operazione". Così Juncker, capo Commissione Ue. Il presidente dell'Europarlamento,Sassoli: Ankara "fermi ...

GUERRA TURCHIA-Siria : INVASIONE E RAID/ Usa "curdi abbandonati da Trump" : Turchia, GUERRA curdi in Siria: INVASIONE e RAID. Erdogan: 'Iniziata offensiva contro i curdi'. Ira Francia e Italia, Rep Usa 'Trump ha abbandonato i curdi'

Siria : la Turchia attacca i confini Siriani - città curde bombardate : La Siria è stata attaccata dalla Turchia. Lo ha annunciato su Twitter il presidente Erdogan, spiegando che: "L'operazione turca contro la milizia curda nel nord-est del Paese è cominciata". I raid hanno colpito aree civili, riferiscono i combattenti curdi, mentre i media locali mostrano le immagini della fitta colonna di fumo nero che avvolge la parte Siriana al confine, nella località Siriana di frontiera di Ras al-Ayn. Raid su aree civili. ...

È iniziata la seconda guerra Siriana : la Turchia attacca i curdi che sconfissero l'Isis : Si contano già morti tra i civili. Le milizie islamiche che si ribellarono ad Assad teste di ponte delle truppe regolari di...

Siria - Di Maio : “Attacco della Turchia rischia di vanificare i risultati della lotta contro l’Isis” : L'attacco della Turchia nel Nord della Siria è stato condannato dal presidente del Consiglio Conte e dal ministro degli Esteri Di Maio: "Azioni unilaterali rischiano solo di pregiudicare i risultati raggiunti nella lotta contro la minaccia terroristica, a cui l'Italia ha dato un significativo contributo nell'ambito della Coalizione anti-Daesh e destabilizzare la situazione sul terreno".Continua a leggere

Siria - Turchia dà il via a bombardamenti sulle città curde al confine. Erdogan : “Estirpiamo terrorismo”. Curdi : “Ci sono vittime civili” : La Turchia ha iniziato a bombardare la Siria. I caccia dell’aviazione di Ankara hanno sganciato le prime bombe oltre il confine, contro obiettivi presenti nella regione a maggioranza curda del Rojava. “L’operazione Fonte di Pace neutralizzerà la minaccia terroristica contro la Turchia – ha scritto su Twitter il presidente Recep Tayyip Erdogan – e permetterà la creazione di una zona di sicurezza, favorendo il ritorno ...

Siria - Conte : “Preoccupato per iniziativa unilaterale della Turchia. No a ulteriore destabilizzazione della Regione” : “Sono stato appena informato che la Turchia ha assunto un’iniziativa unilaterale sulla quale non posso che esprimere preoccupazione. La preoccupazione è che siano assunte iniziative che possano portare a un’ulteriore destabilizzazione della Regione, iniziative che possano finire per portare ulteriori sofferenze alla comunità locale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell’incontro ...