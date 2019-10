Le Iene | Tommaso Paradiso parla della sua decisione di lasciare i Thegiornalisti VIDEO

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) LeShow,dopo aver deciso di– Puntata 8 ottobre () Ieri è andato in onda un nuovo appuntamento de LeShow, in onda ogni martedì e giovedì alle 21:20 circa su Italia 1. La puntata di ieri era condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, insieme alla Gialappa’s Band. Tra i servizipuntata, Nicolò De Devitiis hato con, ex frontman dei. Nel mese di settembre lo stessosu Instagram ha annunciato che i nuovi pezzi che scriverà non usciranno più sotto il nome dei, lasciando di fatto il gruppo. Da lì sono nate varie polemiche, che hanno coinvolto anche gli altri membri del gruppo. Nelche segue potete sentire la versione di:  Clicca qui per altri servizi de Le“Era unache dovevamo prendere”, dice il ...

redazioneiene : Thegiornalisti: come è andata veramente la storia della clamorosa rottura? Lo raccontano Tommaso Paradiso e “Marco… - marcoassante199 : RT @redazioneiene: Thegiornalisti: come è andata veramente la storia della clamorosa rottura? Lo raccontano Tommaso Paradiso e “Marco Rissa… - soundsblogit : Le Iene, Tommaso Paradiso e Marco Rissa parlano dello scioglimento dei Thegiornalisti (video) -