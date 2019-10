Filippo Bisciglia e Pamela Camassa | i progetti | matrimonio e famiglia

Fonte : blogo

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) L'amore che legain 12 anni ha attraversato periodi delicati, allontanamenti, riavvicinamenti, un turbine di emozioni che hanno come comune denominatore l'amore che non li divide ma li fortifica. Insieme nella vita e nel lavoro, infattifanno parte del cast di Amici Celebrities, il talent show di Canale 5 che sta dando l'occasione di mettere in mostra il loro talento, il canto.A conferma del fatto che la relazione prosegue a gonfie vele è l'intervista rilasciata dalla coppia al settimanale Chi. Il lungo fidanzamento per ora non sembra portare al traguardo del, un discorso rimandato più volte: "È come se fossimo già sposati!" dicono, così come l'arrivo di un figlio, al momento solo un'idea non realizzata:coltiva questo desiderio più di me - dice la- Un giorno succederà. Non ora. Fare un figlio non è un ...

