Farmaco fa crescere il seno negli uomini | maxi condanna a J&J

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Una giuria della Pennsylvania hato Johnson & Johnson a pagare 8 miliardi di dollari di risarcimento danni per non aver segnalato che unutilizzato in psichiatria poteva causare l’ingrossamento delle mammelle.La società e la sua controllata Janssen Pharmaceuticals sono state portate in tribunale da Nicholas Murray, un paziente che ha lamentato questo disturbo dopo che gli è stato prescritto il Risperdal, prodotto utilizzato per il trattamento della schizofrenia e dei disordini bipolari. La somma è stata definita dalla stessa Johnson & Johnson “spropositata” rispetto al risarcimento iniziale fissato a 680 mila dollari.“La società è fiduciosa che la decisione verrà rovesciata”, ha afferma l’azienda in una dichiarazione pubblicata sul proprio sito, bollando il verdetto come ...

