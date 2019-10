Ex Ilva | la Consulta non si esprime sulla incostituzionalità del salva-acciaieria | la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Larestituisce gli atti al giudice per le indagini preliminari di Taranto che aveva chiesto di valutare l’del decreto. La legge è cambiata, spiega la Corte Costituzionale, e quindi al termine della camera di consiglio non è arrivata alcuna decisione. Adesso toccherà nuovamente al gip jonico, considerato che nel frattempo il legislatore è intervenuto due volte per modificare la norma, valutare se permangono la rilevanza delle questioni e i dubbi di legittimità costituzionale. A febbraio il giudice Benedetto Ruberto aveva chiesto alla Corte dirsicostituzionalità dei decreti che avevano permesso al siderurgico di Taranto di continuare a produrre, nonostante il sequestro del 2012, evidenziando la possibile violazione di 7 articoli della Carta. Aveva focalizzato l’attenzione in particolare su due aspetti. La prima è lo ...

8settembre74 : RT @ItaliaOggi: Ilva, la Consulta rispedisce le carte al Gip di Taranto - TuttoQuaNews : RT @ItaliaOggi: Ilva, la Consulta rispedisce le carte al Gip di Taranto - ItaliaOggi : Ilva, la Consulta rispedisce le carte al Gip di Taranto -