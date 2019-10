Sneaker | le 10 approvate dalle celeb da mettere subito in wishlist

Fonte : vanityfair

(Di martedì 8 ottobre 2019) Gwyneth PaltrowGwyneth PaltrowAlexandre BirmanKatie HolmesKatie HolmesMadewell x VejaKristen StewartKristen StewartVansJennifer LopezJennifer LopezAlexander McQueenKate MiddletonKate MiddletonNew BalanceGigi HadidGigi HadidMaje ParisEmily RatajkowskiEmily RatajkowskiNikeReese WhiterspoonReese WhiterspoonGolden GooseTaylor SwiftTaylor SwiftStella McCartneySienna MillerSienna MillerAdidasNegli anni 50 Marilyn Monroe affermava che le donne avrebbero dovuto ringraziare per sempre l’inventore delle scarpe col tacco. Non si trovano d’accordo con lei ledi oggi (e le comuni mortali) che fanno, invece, una òla ai fashion designer che hanno portato in passerella les, trasformandole in passepartout trasversali nel giro di poche stagioni. Anche se, a onor di cronaca, è stata, nel 1996, Miuccia Prada colei che per prima ha introdotto le scarpe da ginnastica in un ...