Naufragio Lampedusa | si cerca bimbo di 8 mesi Un migrante | “Lo avevo salvato | ho dovuto

Quelle anomalie riscontrate dalle prime indagini sul Naufragio a Lampedusa : Mauro Indelicato Il magistrato inviato dalla procura di Agrigento, Salvatore Vella, in merito al naufragio di Lampedusa parla di due principali anomalie emerse dalle indagini: una sospetta fermata del barcone in Tunisia, dopo essere partito dalla Libia, e la traversata avvenuta nonostante le condizioni meteo Non è ancora sera quando Salvatore Vella, il magistrato inviato a Lampedusa dal procuratore Patronaggio, parla ai cronisti sui ...

Sono ricominciate le ricerche dei 20 dispersi nel Naufragio avvenuto domenica notte vicino a Lampedusa : Questa mattina Sono riprese le ricerche delle persone disperse nel naufragio di una piccola imbarcazione che trasportava migranti avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, a poca distanza da Lampedusa. I dispersi Sono una ventina e tra loro ci Sono

Naufragio Lampedusa - riconosciute solo 4 delle tredici donne : La più piccola ha 12 anni. Riprese le ricerche ma il maltempo le rende proibitive: mancano all'appello quattro bambini

Naufragio a Lampedusa - la strage delle donne. E 8 bimbi sono dispersi : Lodovica Bulian La barca con 50 persone si rovescia all'arrivo della Guardia costiera: recuperate 13 salme sono le 2 quando da una motovedetta della Guardia di finanza scendono sul molo quattro migranti, due donne e due uomini appena soccorsi a 6 miglia da Lampedusa. Sembra uno sbarco qualunque, uno come i tanti di questi mesi, di questi giorni, a Lampedusa. Ma questa è una notte diversa. Il maestrale soffia forte, il mare si è ...

Migranti : Naufragio Lampedusa - riprendono ricerche dispersi : Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) – Riprenderanno questa mattina le ricerche dei dispersi del naufragio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì davanti alle coste di Lampedusa. Sono tredici le vittime accertate, tutte donne, e tra 15 e 20 i dispersi, tra cui almeno 8 bambini. A Lampedusa per anche oggi tira un forte vento di maestrale e continua a piovere. Quindi le ricerche sono ostacolate ma dovrebbero riprendere a breve.L'articolo ...

Migranti : Naufragio Lampedusa - prima notte all’hotspot per i superstiti : Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) – prima notte all’hotspot di Lampedusa per i 22 superstiti del Naufragio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a poche miglia dall’isola, costato la vita a 13 donne. Sono una ventina almeno i dispersi. I Migranti sopravvissuti sono stati ascoltati per tutta la giornata di ieri dagli uomini della Squadra mobile di Lampedusa e hanno raccontato di essere partiti dalla Libia e, dopo uno stop ...

Lampedusa - ancora un Naufragio. Tareke Brhane : «Continuo a vederli morire» : Il Comitato 3 Ottobre a Lampedusa Il Comitato 3 Ottobre a Lampedusa Il Comitato 3 Ottobre a Lampedusa Il Comitato 3 Ottobre a Lampedusa Il Comitato 3 Ottobre a Lampedusa Il Comitato 3 Ottobre a Lampedusa Il Comitato 3 Ottobre a Lampedusa Il Comitato 3 Ottobre a Lampedusa Il Comitato 3 Ottobre a Lampedusa Il Comitato 3 Ottobre a Lampedusa ancora morti del mare. Sono donne, bambine, la più piccola ha 12 anni la più grande una ventina. Sono le 13 ...

Lampedusa : un barchino Naufragio - ci sono vittime : AGGIORNAMENTO ORE 16:15 - sono 13 i corpi senza vita recuperati fino a questo momento. Tra i dispersi c'è anche una madre e suo figlio di 8 mesi.AGGIORNAMENTO ORE 11:30 - Salgono a nove i corpi recuperati da Guardia Costiera e Guardia di Finanza a circa un miglio da Lampedusa. Si tratta di alcuni degli oltre 20 dispersi finiti in mare dopo il ribaltamento del barchino che trasportava circa 50 migranti. naufragio barchino ...

Naufragio a Lampedusa : 13 salme recuperate - tutte donne : Sono 13 i cadaveri recuperati dai soccorritori in seguito al Naufragio della notte scorsa a Lampedusa (Ag). Le vittime accertate sono tutte donne. Intanto il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e' arrivato sull'isola. Sara' lui a coordinare le operazioni investigative. Sulle salme recuperate e' stata effettuata una ispezione cadaverica - esterna - alla presenza anche del magistrato. La Procura di Agrigento ha gia' aperto un ...

Migranti : Naufragio Lampedusa - tra le vittime una bambina di 12 anni : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - C'è anche una bambina di 12 anni tra le 13 vittime dell'ultimo naufragio avvenuto nella notte al largo di Lampedusa. Sono tutte giovani donne, l'età media è di 20 anni. Tra loro la bambina recuperata all'alba di oggi. Sono ancora in corso le ricerche degli altri corpi.