Bimbo di 8 anni investito su strisce nel Milanese | è in coma

Milano - investito Bimbo di 8 anni : è in coma : Milano, 8 ott. (AdnKronos) – Un bambino di otto anni è stato investito da un’auto a Cologno Monzese (Milano) intorno alle 17 ed è stato portato in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda, dove si trova in coma. L’incidente è avvenuto sul viale Lombardia e non si tratta, avverte l’Areu, di omissione di soccorso. L'articolo Milano, investito bimbo di 8 anni: è in coma sembra essere il primo su CalcioWeb.

Dramma a Gela - Bimbo di 9 anni cade da una giostra e batte la testa : è grave : Un bambino di 9 anni di Gela, in provincia di Caltanissetta, è caduto da una giostra, facendo un volo di 2 metri e battendo violentemente la testa. È successo ieri, ma le sue condizioni restano gravi dopo aver riportato un trauma cranico con emorragia cerebrale. Indagini in corso per stabilire l'esatta dinamica di quanto successo.Continua a leggere

Roma - scrofa uccide un uomo e ferisce Bimbo di 2 anni : In un insediamento abusivo di rom a Corcolle, nella periferia di Roma, un uomo di 50 anni oggi ha perso la vita dopo essere stato aggredito da una scrofa. È successo in via Lunano, quando un bambino di due anni è entrato nel recinto dei maiali per vedere i maialini appena nati, mentre suo padre, un 34enne, lo guardava. La scrofa, però, per proteggere i propri cuccioli, ha aggredito il bimbo e ha ferito mortalmente il 50enne che stava cercando ...

Milano : rubano bici a Bimbo di sei anni - agenti ne comprano un'altra : Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Gli rubano la bici nel giorno del suo sesto compleanno, e gli agenti della polizia locale di Milano fanno una colletta per donargliene una nuova. Un agente del Comando di zona 6 interviene su richiesta di una mamma: il figlio della donna non riesce a trovare la biciclett

“Mamma - voglio morire” - Bimbo di 9 anni soffre di una rara malattia : “Non può neanche muoversi” : Vadym Demedyuk, 9 anni, ucraino, ha una grave forma psoriasi che copre il 99% del suo corpo. La sua pelle sanguina ogni volta che il poveretto si muove. La madre ha detto di aver provato ogni tipo di medicina e di aver visto diversi specialisti senza alcun risultato. Ora l'obiettivo è portarlo da un esperto di dermatologia in Israele che ha assicurato di poterlo curare.Continua a leggere

Savona - Bimbo di 10 anni schiacciato da un cancello : portato in elicottero al Gaslini : Un bambino di 10 anni è rimasto schiacciato sotto un cancello a Cengio, in provincia di Savona. Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'episodio ma dalle prime informazioni pare che il bambino sia stato schiacciato da un cancello scorrevole. Disposto l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato al Gaslini di Genova.Continua a leggere

Partecipa a una 5 km e per sbaglio vince una 10. Bimbo di 9 anni : "Sono andato dritto" : Non ha tagliato il traguardo dei 5 kilometri. Ma ha vinto quello dei 10. In Minnesota un bambino di nove anni, Kade Heather, che stava Partecipando per la categoria dei più piccoli nella gara Francis Franny Flyer ha accidentalmente continuato il percorso, riuscendo a conquistare il primo posto nella competizione dei più grandi che si snodava su 10 chilometri. Lo riporta il Guardian. Quando la madre, Heather Lovell, ...

Venezia : Bimbo di 2 anni si sente male in hotel e muore - era in vacanza con i genitori : La tragedia a Mestre (Venezia). Un bambino di due anni, figlio di una coppia saudita in vacanza in Italia, è morto dopo un disperato tentativo di soccorso e rianimazione. Il piccolo si è sentito male mentre si trovava in albergo: nonostante gli sforzi dei sanitari, è morto poco dopo in ospedale.Continua a leggere

Porta ogni giorno a scuola un Bimbo cieco : a 84 anni Romano è il “Nonno dell'anno” : Romano Carletti, di Montemignaio, nell'aretino, percorre 60 km per accompagnare il figlio di un suo vicino di casa: mercoledì quel gesto che ha commosso tutti gli sarà ufficialmente riconosciuto direttamente a Palazzo Chigi. "In fondo quello che ho fatto per me non era niente di speciale ma un atto dovuto" ha detto l'anziano.Continua a leggere