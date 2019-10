Stazione Spaziale | al via esperimento italiano per osservare meteore e detriti

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Al via l’perspaziali: l’installazione del telescopio mini-EUSO sullaè prevista oggi e il dispositivo resterà in funzione tutta la notte. Mini–EUSO (Multiwavelength Imaging New Instrument of Extreme Universe Space Observatory) è un telescopio di nuova generazione in banda ultravioletta (UV) per lo studio ed il monitoraggio di emissioni notturne di origine terrestre, atmosferica e cosmica, la cui ottica si basa sull’utilizzo di lenti di Fresnel. Gli obiettivi scientifici dell’includono la realizzazione della prima mappa notturna UV della Terra con risoluzione di alcuni km, lo studio di meteoriti, la ricerca di materia strana di quark, il monitoraggio e tracciamento dispaziali per la realizzazione di future metodologie di rimozione basate su laser, la ricerca di raggi cosmici di ...

fattoquotidiano : Luca Parmitano è il nuovo comandante della Stazione spaziale internazionale: mai nessun italiano prima - ItalyMFA : L’orgoglio ???? supera i confini del mondo ?? Complimenti e buon lavoro @astro_luca, primo Comandante italiano della… - ItalianAirForce : A breve il cambio 'spaziale' di @astro_luca. ?15:15 sarà possibile seguire il momento in cui il Colonnello Luca… -