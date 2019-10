Serie B | classifica abbonamenti | sale Trapani | primo Frosinone | bene Perugia e Benevento

Risultati Serie A live - 7^giornata : la Juve supera l’Inter in vetta - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – La Serie A torna in campo per il settimo turno. Nel primo match di giornata successo per la Spal contro il Parma, decide una rete di Petagna per l’1-0 definitivo. Milan di misura e in rimonta a Marassi. Non si ferma l’Atalanta, altra grande partita per le squadra di Gasperini contro il Lecce, in rete ancora una volta Duvan Zapata ed il Papu Gomez, gol e spettacolo anche tra Bologna e Lazio, finisce ...

Risultati Serie A live - 7^giornata : Roma - Lazio e Atalanta in campo - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – La Serie A torna in campo per il settimo turno. Nel primo match di giornata successo per la Spal contro il Parma, decide una rete di Petagna per l’1-0 definitivo. Milan di misura e in rimonta a Marassi. La Roma ospita il Cagliari, il Napoli va in trasferta contro il Torino. Chiude domenica sera Inter-Juventus. Il programma completo e la classifica aggiornata. SABATO ore 15 Spal-Parma 1-0 (32′ Petagna) ...

RISULTATI Serie C - CLASSIFICA/ 8giornata : tanti derby nel turno - diretta gol live : RISULTATI SERIE C e CLASSIFICA: la diretta gol live score delle partite della 8giornata in programma oggi domenica 6 ottobre nei tre gironi.

Pallamano - Serie A femminile 2019 : Mestrino in testa alla classifica - vincono Brixen e Salerno : Dopo la pausa delle nazionali, torna la Serie A di Pallamano femminile, e lo fa nel segno dell’Alì Best Espresso Mestrino, che ottiene il primato in classifica, sconfiggendo anche il Casalgrande Padana al Palakeope con il punteggio di 28-23, grazie alle 8 reti di Alice Biondani. Dietro le patavine restano dunque tre squadre, partendo dalle campionesse in carica della Jomi Salerno, capaci di piegare 30-21 in Nuoro in Sardegna, con 11 reti ...

Risultati Serie B - 7^ giornata : prima gioia per la Juve Stabia - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie B – Si torna in campo nel campionato cadetto. Prende il via la settima giornata. Il Perugia torna alla vittoria contro il Pisa, pareggio nella sfida tra Cosenza e Venezia, gol e spettacolo tra Livorno e Chievo, finisce con il pirotecnico 3-4, vola il Crotone che supera davanti al pubblico amico l’Entella, colpo del Benevento che vola in vetta dopo il successo contro lo Spezia, colpaccio della Juve Stabia contro ...

Hockey prato - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della seconda giornata. Vincono tutte le favorite : seconda giornata per il campionato maschile di Serie A1 di Hockey su prato. Successi esterni per le big: a Roma si impongono Amsicora e Bra, entrambe di misura, mentre a Bologna vince il Bonomi. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata. seconda giornata Butterfly Roma-SG Amsicora 3-4 (Grossi 3 – BUT; Tisera 2, Paziuk 2 – AMS) HT Bologna-Hockey Bonomi 2-6 (Rodriguez, Bozzo – BOL; Ursone 3, ...

Risultati Serie B - classifica/ Diretta gol live score : c'è già una sfida salvezza : Risultati Serie B, classifica: Diretta gol live score della settima giornata. Sabato 5 ottobre sei partite, c'è anche già una sfida salvezza.