Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Condotta razzista. È la contestazione dell’nei confronti della. Il massimo organismo calcistico europeo ha aperto undisciplinare contro la società biancoceleste per il match di Europa League contro il Rennes del 3 ottobre, vinto dai biancocelesti per 2-1 per condotta razzista. La società biancoceleste è finita nel mirino del massimo organismo continentale per una possibile vione dell’articolo 14 del regolamento disciplinare. Alcunidella, nel corso della partita contro i francesi, si sono esibiti in. L’organo di controllo, etica e disciplinaesaminerà il caso nella riunione del 17 ottobre. Recentemente proprio il presidente dei biancocelesti, Claudio Lotito, aveva fatto un commento poco felice per parlare dinegli stadi: “I buu spesso li fanno anche a chi ha la pelle normale, bianca. Non sempre sono atti ...

Cascavel47 : Razzismo, Uefa apre procedimento sulla Lazio per i saluti romani dei tifosi durante la partite contro il Rennes… - barbaro_simone : Puniteli come meglio potete, @UEFA. Non si può fare la lotta al razzismo ed essere più accondiscendenti nei confron… - RicVal78 : RT @CalcioFinanza: #Lazio, la #UEFA apre un procedimento per condotta razzista da parte dei tifosi -