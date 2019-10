Mura | il Napoli è già indietro di 6 punti | che non sono pochi

Mura : “Ancelotti rumina e azzanna. Non è - alla lunga - il Napoli che voleva” : Implacabile Gianni Mura su Repubblica che scrive di un Napoli “appannato, imbattuto ma imbruttito” che non passa con i campioni di Belgio che pure ne avevano presi 6 dal Salisburgo. Della squadra che aveva schiantato il Liverpool non c’è traccia. Tante le insufficienze in squadra Per Milik era la sera del rilancio. S’è mosso molto e ancor più ha sbagliato. In folta compagnia: alla n irriconoscibile, Lozano molle, Ruiz ...

Turisti e Murales ai quartieri spagnoli. Napoli invoca Totò : Totò vestito da donna come in "Totò truffa '62", Pino Daniele, Massimo Troisi, ma anche non napoletani come Diego Maradona e Lucio Dalla. I quartieri spagnoli, a Napoli, si colorano di volti noti dello spettacolo e dello sport, con murales realizzati con l'intento di attirare sempre più Turisti e riqualificare l'area a ridosso di via Toledo. Omaggio, dunque, ai personaggi che hanno reso celebre la città dal punto di vista culturale. In via ...