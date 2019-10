Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi con Chef per passione su Telenord

Teresa Cilia su Maria De Filippi dopo lite con Bisciglia : 'Persone non si trattano così' : Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo non hanno perso l'occasione per attaccare una persona che in passato non gliele ha di certo mandate a dire: Maria De Filippi. dopo aver assistito alla discussione animata tra la conduttrice e Filippo Bisciglia ad Amici Celebrities, i due ex di Uomini e Donne hanno usato Instagram per schierarsi dalla parte del romano: secondo la ragazza, in particolare, la padrona di casa ha esagerato ad alzare i toni, mancando ...