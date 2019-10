Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) “Noi ildello vogliamo, ma lemesse sul tavolo ancora non sono, vanno aumentate. Numeri non ne diamo, ma vogliamo raggiungere risultati concreti”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio, dopo l’incontro a Palazzo Chigi, chiedendo che non riguardi “solo i lavoratori fino ai 26mila euro” e coinvolga anche i pensionati.ha ricordato l’assemblea dei delegati di Cgil, Cisl e Uil mercoledì ad Assago (Milano) “saranno circa 10mila, con loro valuteremo quello che succede. Oggi si è fatto un passo nella direzione giusta, ma servono risposte”.ha ribadito la necessità di una “lotta all’evasione, perché non può essere solo un annuncio, mentreun confronto vero che affronti tutto ciò che deve essere messo in campo” L'articolo, ...

Italia_Notizie : Manovra, Conte ai sindacati: “Impatto forte da taglio del cuneo fiscale”. Landini: “Le cifre non sono ancora suffic… - fattoquotidiano : Manovra, Landini: “Allargare taglio cuneo fiscale, cifre non sufficienti. Serve vera lotta a evasione fiscale, non… - Cascavel47 : Manovra, Landini: “Allargare taglio cuneo fiscale, cifre non sufficienti. Serve vera lotta a evasione fiscale, non… -