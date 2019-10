Governo | Conte domani al Dis | in serata incontro con presidente Consiglio Ue

Matteo Renzi e Giuseppe Conte - lo scambio tra Iva e servizi segreti : trattativa al Governo : Matteo Renzi fa un passo indietro. L'ex premier rivede la sua posizione nei confronti del governo giallo-rosso e, soprattutto, sulla questione tasse. Il leader di Italia Viva sarebbe infatti disposto a mettere sul tavolo una maggiore flessibilità sulla riduzione del cuneo fiscale, che aveva giudicat

Il pasticcio di Trump in Siria e i dubbi sulla manovra del Governo Conte : Donald Trump decreta la morte di qualche decina di migliaia di persone e la fine di popoli come quello curdo. Con il suo solito stile rivoltante e con il modo di trattare la politica internazionale a metà tra la litigata al semaforo e le acrimonie familiari tra eredi malContenti ha stabilito il riti

Governo - nuova provocazione Renzi a Conte : “Ceda delega ai servizi”. Orlando : “Ultimatum dalla Leopolda sono come quelli dal Papeete” : Le strategie e le dichiarazioni di Matteo Renzi che, nelle ultime settimane, hanno messo nel mirino l’esecutivo continuano a creare tensioni nella maggioranza di Governo. Prima lo scontro su Iva e cuneo fiscale, con la richiesta di maggior collaborazione da parte del presidente del Consiglio sul rilancio del Paese e la risposta di quest’ultimo che arriva a mettere in discussione la collaborazione tra le forze all’esecutivo. ...

Governo - nuova stoccata di Renzi a Conte : “Si occupi dei temi”. Orlando : “Con interviste e ultimatum - si sfascia tutto” : Le strategie e le dichiarazioni di Matteo Renzi che, nelle ultime settimane, hanno messo nel mirino l’esecutivo stanno creando tensioni nella maggioranza di Governo. Dopo lo scontro su Iva e cuneo fiscale, con la richiesta di maggior collaborazione da parte del presidente del Consiglio sul rilancio del Paese e la risposta di quest’ultimo che arriva a mettere in discussione la collaborazione tra le forze all’esecutivo, il leader ...

Giuseppe Conte - gira una voce : crisi e nuovo premier. Parla un ex ministro : "Forza Italia nel Governo" : La vera paura di Giuseppe Conte non è solo che Matteo Renzi faccia cadere il governo, ma che completi l'opera eliminando semplicemente il premier, sostituendolo. Sono giorni turbolenti a Palazzo Chigi, l'avvocato è chiamato a rispondere alle quotidiane "provocazioni" del fresco leader di Italia Viva

Conte : "Come posso stare sereno?". Renzi : "Non vogliamo far cadere il Governo - ma no a nuove tasse" : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte replica a Matteo Renzi che aveva definito un "pannicello caldo" la manovra finanziaria del governo che prevede solo un paio di miliardi da destinare al taglio del cuneo fiscale nel 2020. Il premier ricorda i vincoli di bilancio europei e la strada stretta della flessibilità possibile: oltre il deficit al 2,2% non si può andare, a meno di volersi porre in contrapposizione con ...

Giuseppe Conte - intervista rivelatrice : "Renzi - così non si va avanti". Dopo un mese parla di crisi di Governo : "così cade il governo". Dallo sfogo di Assisi alle interviste al Corriere della Sera e ad Avvenire, Giuseppe Conte mette nero su bianco la faida con Matteo Renzi. "La sfida è lavorare in un clima di squadra. È lavorare tutti insieme. Niente patti a due, se uno ha bisogno di rimarcare ogni giorno uno

Sondaggi Demos : Pd perde 3 - 2 punti in un mese e Zingaretti crolla di 7. Cala la fiducia nel Governo - Conte regge al 53% : Il Carroccio primo partito al 30,2 per cento, ma in calo di due punti rispetto a settembre. I 5 stelle sopra il Pd al 20,6 (-0,2%), con i democratici che perdono addirittura 3,2 punti percentuali nei consensi in un solo mese. Fdi in crescita all’8,6 (-1,2) e Fi che non si stacca dal 6,1 (-0,3%). I renziani di Italia viva invece si fermano al 3,9 per cento, appena sotto la soglia del 4. E’ questa la fotografia del Sondaggio di Demos ...

Governo : Bonetti - 'Conte non è sereno? Io lo sono e anche molto' (2) : (AdnKronos) - "Noi ci siamo presi un impegno rispetto al pese, questo Governo nasce per evitare uno sfacelo economico che le famiglie italiane dovrebbero pagare. Io per prima ritengo che in questo momento il non aumentare l'iva significa per le famiglie italiane non gravare su di loro carichi econom

Governo : Bonetti - 'Conte non è sereno? Io lo sono e anche molto' : Terrasino (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "Conte non è sereno? Io lo sono e anche molto. Ho chiaro qual e' il programma del Governo e l'impegno che mi sono presa nel gioco di squadra". Lo ha detto la ministra per la famiglia e le pari opportunità Elena Bonetti parlando dell'intervista rilasciata ogg

Governo : Bonetti - ‘Conte non è sereno? Io lo sono e anche molto’ (2) : (AdnKronos) – “Noi ci siamo presi un impegno rispetto al pese, questo Governo nasce per evitare uno sfacelo economico che le famiglie italiane dovrebbero pagare. Io per prima ritengo che in questo momento il non aumentare l’iva significa per le famiglie italiane non gravare su di loro carichi economici”, ha aggiunto la ministra Bonetti. L'articolo Governo: Bonetti, ‘Conte non è sereno? Io lo sono e anche ...

Governo : Bonetti - ‘Conte non è sereno? Io lo sono e anche molto’ : Terrasino (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) – “Conte non è sereno? Io lo sono e anche molto. Ho chiaro qual e’ il programma del Governo e l’impegno che mi sono presa nel gioco di squadra”. Lo ha detto la ministra per la famiglia e le pari opportunità Elena Bonetti parlando dell’intervista rilasciata oggi dal premier in cui dice di non sentirsi sereno con Matteo Renzi al Governo. L'articolo Governo: Bonetti, ...

Governo : Salvini - ‘Conte ride e non risponde su parcelle’ : Roma, 5 ott. (AdnKronos) – “Conte inizia ad essere preoccupato, ha detto ‘sì il voto in Umbria è importante ma non tanto’: te ne accorgerai, avvocato di te stesso e della tua poltrona. Peraltro ci sono delle interrogazioni parlamentari sul suo passato professionale, su alcune parcelle. Non risponde, non risponde, ride, dice che la gente gli vuole bene. Il tempo è galantuomo, caro avvocato di te stesso e della tua ...

Travaso sovranista : boom di Fratelli d'Italia - cala la Lega. Nel Governo resiste solo Conte : In calo la fiducia al Governo giallorosso, ma regge il gradimento del premier Giuseppe Conte, stimato al 53%, mentre nel centrodestra Giorgia Meloni, con il 43 per cento dei consensi, ‘supera’ Matteo Salvini che passa dal 46 al 42%. E’ quanto emerge da un sondaggio ‘Demos & Pi’ realizzato nel mese di ottobre e pubblicato oggi su ‘Repubblica’ con il commento di Ilvo Diamanti.Secondo le stime di voto ...