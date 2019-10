Anziano li rimprovera | in 15 lo circondano e lo pestano

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Federico Garau L'uomo è stato circondato da una quindicina di adolescenti, di età compresa tra i 13 ed i 15 anni, che lo hanno preso a calci e pugni fino a fratturargli un braccio Brutale aggressione da parte di una baby gang ai danni di un uomo di 61 anni nel rione Martucci di Foggia. Come riportato dalla stampa locale, l'episodio risale alle 21 della notte scorsa, quando un 61enne ha avuto l'ardire di riprendere alcuni membri di un gruppo che già da tempo creava disordini e provocava danni nella zona. I ragazzini non hanno gradito il rimprovero del residente, che in breve si è visto circondato da una quindicina di persone. Questi, tutti giovanissimi di età compresa tra i 13 ed i 15 anni, non hanno poi esitato ad aggredire in gruppo il 61enne, tempestandolo di calci e pugni. video 1764477 Finito a terra, l'uomo è stato aiutato da un familiare e trasportato poi presso il ...

paolomossetti : Unpopular opinion. Il format-testimonianza su Twitter del tipo: - anziano/a su treno/autobus/metro che rimprovera… - BrugolaDigitAle : Sul treno due ragazzi abbronzati parlano tra di loro. Arriva un anziano signore che li rimprovera dicendo ; 'Siete… -