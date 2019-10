Tecnici Samp e Genoa in bilico | piace Pioli

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 6 ottobre 2019) Vento di burrasca atteso su Genova nelle prossime ore e non solo dal punto di vista climatologico. A rischio infatti entrambe le panchine didoria eche dopo sette giornate si ritrovano agli ultimi due posti della classifica. Una situazione frutto di appena una vittoria e sei sconfitte per ladoria, un successo, due pareggi e quattro sconfitte per il. La panchina piu' a rischio sembra quella di Di Francesco. La societa' avrebbe gia' deciso l'esonero ma cerca un accordo per tagliare il contratto molto oneroso. Grave ma meno pericolosa la posizione di Andreazzoli. Ieri le genovesi hanno entrambe perso seppur in modi differenti e oggi le due dirigenze stanno riflettendo per capire cosa fare. Ad aiutare le due societa' la sosta che regala un po' di tempo in piu' per non sbagliare la scelta giusta. In casadoria la decisione nei confronti di Eusebio Di Francesco ...

