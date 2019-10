Migranti | la Germania avverte | Si rischia ondata superiore a quella del 2015

Migranti - vertice a Malta con Italia - Germania - Francia e Finlandia : si punta a redistribuzione automatica. Ma c’è il nodo degli ‘economici’ : redistribuzione automatica verso i Paesi ‘volenterosi’ con l’opzione di sanzionare gli Stati che si chiamano fuori. Ma anche la rotazione dei porti di sbarco e rimpatri a carico dell’Europa, tramite Frontex, per chi non ha diritto all’asilo. Con questi temi l’Italia si presenta a La Valletta dove da oggi si tiene il vertice tra il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e gli omologhi di Malta, ...

Anche la Germania vuole la riforma del trattato di Dublino sui Migranti : Dalla Germania arriverà presto una nuova proposta di riforma del sistema d'asilo in Europa. È il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ad annunciarlo, oggi a Berlino, nello stesso giorno in cui a a Roma il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier subito dopo il colloquio con Sergio Mattarella al Quirinale promette all'Italia che "non sarà più lasciata sola" ad affrontare l'emergenza migranti nel Mediterraneo. Seehofer non ...

Mattarella al presidente della Germania : “Ue si assuma l’onere dei rimpatri dei Migranti. E servono misure per stimolare mercati interni” : L’Unione europea dovrebbe farsi carico “dell’onere dei rimpatri dei migranti”. Mentre sul fronte economico, “servono misure per stimolare i mercati interni”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato il presidente tedesco Frank-Walter Steinmer e, al termine del colloquio, ha fatto sapere di aver parlato di quelle che secondo loro sono le priorità che dovrebbe affrontare l’Europa. ...

Migranti : Mattarella - ‘grazie per disponibilità Germania’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Ho ringraziato il Presidente Steinmeier per la disponibilità della Germania, sempre manifestata e praticata, ad accogliere Migranti”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con l’omologo tedesco.“Ieri -ha ricordato il Capo dello Stato- vi è stato un incontro molto proficuo tra i ministri dell’Interno della Germania ...

"Italia e Germania possono lavorare insieme sulla crisi dei Migranti" - dice il presidente tedesco : In un'intervista che il Corriere della Sera presenta come esclusiva, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che da giovedì sarà in visita ufficiale di Stato per due giorni, osserva che “l'Italia, e al più tardi dal 2015 anche la Germania, hanno fatto molto per i migranti giunti attraverso il Mediterraneo” e che pertanto “è ancora più deplorevole che i due Paesi si siano allontanati l'uno dall'altro, nel corso dell'ultimo anno e mezzo, ...

"Italia e Germania possono lavorare insieme sulla crisi dei Migranti" dice il presidente tedesco : In un'intervista che il Corriere della Sera presenta come esclusiva, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che da giovedì sarà in visita ufficiale di Stato per due giorni, osserva che “l'Italia, e al più tardi dal 2015 anche la Germania, hanno fatto molto per i migranti giunti attraverso il Mediterraneo” e che pertanto “è ancora più deplorevole che i due Paesi si siano allontanati l'uno dall'altro, nel corso dell'ultimo anno e mezzo, ...

Capezzone : 'Governo ritenuto vassallo da Francia e Germania - su Migranti fregatura certa' : È passato esattamente un anno da quando l'Italia ingaggiava un vero e proprio braccio di ferro con l'Europa. Erano i tempi in cui il Bel Paese chiedeva la possibilità all'Europa di innalzare il debito e finanziare misure come quota 100 ed il reddito di cittadinanza. I toni erano aspri e non certo cordiali. Adesso che al governo italiano non c'è più il pensiero sovranista della Lega e di Matteo Salvini, si sta un po' acquisendo la consapevolezza ...

Migranti - Seehofer : “Colloqui in corso - Germania può prendere il 25% delle persone salvate dall’Italia. Anche Francia disponibile” : I “colloqui sono ancora in corso”, ma secondo quanto concordato finora la Germania è pronta ad accogliere un quarto dei Migranti che sbarcano in Italia dopo un salvataggio in mare. E lo stesso è disposta a fare Anche la Francia. A svelarlo è il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, parlando alla Sueddeutsche Zeitung: “Se rimane come concordato, possiamo prendere il 25% delle persone salvate in mare davanti ...

Migranti - la Germania annuncia : “Accoglieremo il 25% di quelli che sbarcano in Italia” : La Germania accoglierà il 25% dei Migranti che sbarcheranno in Italia: una disponibilità che dovrebbe essere permanente e che potrebbe essere condivisa anche dalla Francia. La notizia è stata confermata dal ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, in un'intervista alla Sueddeutsche Zeitung.Continua a leggere

Migranti - la Germania apre all'Italia. Il ministro Seehofer : "Disposti a prenderne il 25%" : Dopo un anno di tensioni con Salvini, Berlino tende la mano al nuovo governo giallo-rosso. "È un impegno che non mette sotto pressione le nostre politiche migratorie"

La Germania accoglierà il 25% dei Migranti che sbarcheranno in Italia : Il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, ha confermato che per ora c’è accordo affinché la Germania accolga un quarto dei migranti che entrano in Italia dopo un salvataggio in mare. Lo riferisce il sito del quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung sottolineando che anche la Francia dovrebbe prendere un 25% di questi migranti.“I colloqui sono ancora in corso. Ma se rimane come concordato, possiamo prendere ...

Sbarchi - Migranti secondari e missione Sophia - vertice Italia-Germania il 18 : Mentre il premier italiano Giuseppe Conte ha ripreso la sua battaglia sulla ripartizione dei migranti che sbarcano in Italia, è la Germania in questo momento il Paese più dinamico sul fronte delle politiche migratorie

Migranti : Steier (Lifeline) - 'farli scendere da Ocean Viking e poi in aereo in Germania' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "La soluzione giusta per la Ocean Viking sarebbe quella di fare scendere, con una motovedetta della Guardia costiera, gli 84 Migranti a bordo, portarli a riva e poi farli salire su un aereo e portarli in Germania". E' la proposta di Axel Steier, responsabile della ong

Migranti : Steier (Lifeline) - ‘farli scendere da Ocean Viking e poi in aereo in Germania’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – “La soluzione giusta per la Ocean Viking sarebbe quella di fare scendere, con una motovedetta della Guardia costiera, gli 84 Migranti a bordo, portarli a riva e poi farli salire su un aereo e portarli in Germania”. E’ la proposta di Axel Steier, responsabile della ong tedesca Lifeline, che nei giorni scorsi ha salvato oltre cento persone a bordo della nave ‘Eleonore’. ...