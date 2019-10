Cologno al Serio BG | femminicidio nella notte | è caccia al marito in fuga

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 6 ottobre 2019) In provincia di Bergamo una donna è stata accoltellata a morte dal, nel cortile di sua sorella. L'assassino è ancora in, mentre per la moglie non c'è stato niente da fare. Èall'uomo che è fuggito con una Peugeot. I Carabinieri sono sulle tracce dell'assassino e stanno ascoltando le testimonianze dei presenti. Donna uccisa dalin provincia di Bergamo: èall'assassino È accaduto poco prima dell'alba di oggi, 6 ottobre, aal, nel bergamasco. Un uomo di 47 anni ha ucciso a coltellate sua moglie, di 36 anni. La donna, di origini moldave, si era rifugiata in casa della sorella insieme ai suoi tre figli, da qualche giorno: voleva interrompere i dissidi che ormai erano all'ordine del giorno. Probabilmente la decisione di questo trasferimento è stata dovuta ai continui e violenti litigi all'interno della coppia e l'uomo ha voluto vendicarsi di ...

VivereBergamo : Visita Guidata Castello Rocca - Cologno al Serio 6 Ottobre 2019 - Amaro57024721 : RT @janavel7: Notizia di oggi: a Cologno al Serio (Bergamo) un uomo, un italiano di 47 anni, ha ucciso a coltellate la moglie, 36enne di na… - ddgiusto : RT @janavel7: Notizia di oggi: a Cologno al Serio (Bergamo) un uomo, un italiano di 47 anni, ha ucciso a coltellate la moglie, 36enne di na… -