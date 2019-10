Parmigiano Reggiano | calorie | prezzo e stagionatura

Dazi Usa - costo Parmigiano Reggiano sale : 12.19 "Il Dazio passerà dagli attuali 2,15 dollari al chilo a circa 6 dollari al chilo". E' questa la conseguenza dei Dazi Usa sul Parmigiano Reggiano, come spiega il consorzio del formaggio. "Ciò significa - prosegue la nota - che il consumatore americano acquisterà il Parmigiano Reggiano ad un prezzo maggiorato:se oggi il costo è pari a circa 40 dollari al Kg, dal 18 ottobre a scaffale sarà ben oltre 45 dollari al chilo". "E' difficile, al ...

Parmigiano Reggiano e Grana Padano - mai così tanti falsi : ecco che cosa finisce in tavola : Fate molta attenzione a Parmigiano Reggiano e Grana Padano: i falsi, nel mondo, infatti hanno superato gli originali. Imitazioni e made in Italy tarocco in tutti i continenti, "un'industria del falso che i dazi rischiano di rendere sempre più fiorente e che ha paradossalmente i suoi centri principal

Dazi Usa - Bertinelli incontra Conte : rischio per Parmigiano reggiano : Dazi Usa, rischio per parmigiano reggiano: Conte incontra Bertinelli. Un weekend ricco di incontri istituzionali per il Consorzio parmigiano reggiano

Agricoltura : il patto del Parmigiano Reggiano “ha sancito l’accordo per un Green new deal” : “Il patto del Parmigiano Reggiano ha sancito l’accordo per un Green new deal che vede come protagonista l’Agricoltura nazionale nel rendere l’Italia più verde, proposto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al villaggio Coldiretti con il Presidente Ettore Prandini e l’intera dirigenza della più grande organizzazione agricola europea“: lo spiega in una nota Coldiretti. “Un riconoscimento del ruolo del settore agricolo come ...

Dazi Usa - allarme Consorzio Parmigiano Reggiano : rischio crollo consumi : Il Consorzio Parmigiano Reggiano ha partecipato a un meeting che si e' tenuto a Washington alla presenza dell'ambasciatore italiano

Grana Padano e Parmigiano Reggiano - allarme export per i dazi Usa : "Rischiamo di scomparire" : Gli incrementi dei dazi annunciati da Donald Trump mettono in pericolo due eccellenze gastronomiche italiane. "Pronti a...

Parmigiano Reggiano e slow food a sostegno dei formaggi naturali : A Cheese, il Consorzio Parmigiano Reggiano, fa squadra, insieme agli altri produttori per sostenere il movimento dei formaggi.

Il Parmigiano Reggiano deposita il ricorso contro il “parmesan” Kraft : “Siamo Davide contro Golia” : Il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha depositato il ricorso contro la multinazionale Kraft Foods Group Brands che ha richiesto di ottenere la registrazione del ‘Kraft Parmesan Cheese’ come marchio ufficiale in Nuova Zelanda.Continua a leggere