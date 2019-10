Padova | esponente FdI esclusa da squadra di calcio a 5 | “Commenti contro i migranti”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019) Da una settimana aveva iniziato ad allenarsi con lafemminile dia 5 dell’associazione sportiva Quadrato meticcio, che nel proprio statuto ha tra i valori portanti l’impegnoil razzismo e l’inclusione dei migranti. Poi Elvira Bello,na di Fratelli D’Italia, ha pubblicato sui social posti migranti e messo un like a una pagina con frasi di Mussolini. A quel punto lal’ha estromessa. Lei si dice “incredula” e “discriminata” e incassa la solidarietà di Giorgia Meloni e altri big del partito nato dalle ceneri del Movimento Sociale. E a sostenerla è anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò: “Esclusione in palese antitesi con i valori ineludibili dello sport, in ogni sua declinazione”. Bello è la coordinatrice del circolo di Cadoneghe () di Fratelli d’Italia. Aveva contattato ...

