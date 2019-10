Non mi piace quello che Internet è diventato | dice l' uomo che lo ha inventato

Fonte : agi

(Di sabato 5 ottobre 2019) “Il nostroera etico, di fiducia, gratis e condiviso. Oggi è passato da risorsa digitale affidabile a moltiplicatore di dubbi, da mezzo di condivisione a strumento con un lato oscuro.consente di arrivare a milioni di utenti a costo zero in maniera anonima e per questo è perfetto per fare pure cose malvagie”. In un'intervista a la Repubblica si esprime così Leonard Kleinrock, cinquant'anni dopo aver lanciatoe interrogandosi oggi su pregi ed errori della sua grande visione di allora. Lo scienziato e pioniere della Rete, afferma anche che all'epoca del lancio dinon aveva “assolutamente pensato ai social network” non immaginandone nemmeno la possibilità della loro esistenza: “Allora si pensava a computer che parlavano, ma non alle persone. L'importanza delle persone l'ho capita dopo, con l'arrivo della mail. Poi con l'inizio dello spam nel '94 ...

