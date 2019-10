Fabio Quartararo partirà in pole position nel Gran Premio di Thailandia di MotoGP

VIDEO Fabio Quartararo - francese a terra nelle qualifiche di Buriram : È lui lo specialista delle qualifiche: ancora una volta pole position per Fabio Quartararo che quest’anno sta dando spettacolo, trovando sempre le migliori posizioni in griglia di partenza. Il francese è davanti a tutti a Buriram, nel GP di Thailandia. Nonostante ciò il transalpino è finito a terra alla curva 5, non riportando grossi danni. Andiamo a rivedere la caduta. VIDEO MOTOGP, GP THAILANDIA 2019: CADUTA nelle qualifiche PER ...

VIDEO Fabio Quartararo - il giro della pole nel GP di Thailandia 2019 : Fabio Quartararo partirà dalla pole position nel Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP, in programma domani sulla pista di Buriram. Il francese della Yamaha Team Petronas, nonostante una caduta nel finale, ha girato in 1:29.719, facendo segnare il nuovo record della pista e andando a prendersi la quarta pole della stagione nel suo anno da rookie nella classe regina. Dietro di lui lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) e il leader del ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Contento di questa pole position. Abbiamo fatto un ottimo lavoro” : Fabio Quartararo si conferma uno degli uomini più veloci del Circus della MotoGP. Il francesino, in sella alla Yamaha Petronas, ha realizzato la pole position del GP della Thailandia, quintultimo round del campionato della classe regina. Una prestazione di grandissima qualità per il transalpino, che così può incamerare la quarta p.1 in quest’annata da incorniciare in qualità di rookie. L’alfiere della M1 ha saputo adattarsi molto ...

VIDEO MotoGP - Fabio Quartararo GP Thailandia 2019 : “Un giorno molto positivo - tutte le Yamaha si sono adattate bene al tracciato” : El Diablo Fabio Quartararo si è messo nuovamente in luce nelle prove libere del GP della Thailandia di MotoGP, trovando il miglior tempo assoluto della giornata nelle FP2 e mostrandosi molto competitivo anche sul passo gara. Il caldo è stato il protagonista principale della giornata ma la Yamaha ha risposto molto bene, visto che tutti i piloti sono riusciti a trovare grande confidenza con le condizioni. Di seguito le dichiarazioni di Fabio ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Mi sono adattato bene alla pista. Abbiamo ancora del margine” : Fabio Quartararo ha terminato in prima posizione le prove libere 2 del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Una prestazione di notevole valore per l’alfiere della Yamaha Petronas che conferma la sue grandi qualità in sella alla M1. Un day-1 nel quale le moto di Iwata sono state tutte estremamente performanti (quattro nella top-5), a testimonianza della bontà del lavoro svolto dalla scuderia nipponica. In ...

MotoGp – Fabio Quartararo svela il suo sogno nel cassetto - coinvolto anche… Valentino Rossi : Il pilota francese ha rivelato di avere il sogno di diventare campione del mondo, soffermandosi poi anche su Valentino Rossi E’ senza dubbio la sorpresa più bella di questo Mondiale 2019, Fabio Quartararo ha preso subito le misure alla MotoGp, lottando stabilmente per le prime posizioni nonostante sia un rookie. AFP/LaPresse La vittoria non è ancora arrivata, ma le pole position sì e il francese riparte da quelle per provare a ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Non vedo l’ora di correre - dovremo adattarci al meglio” : Fabio Quartararo è senza dubbio la sorpresa e il “nuovo che avanza” del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram (Thailandia), il francese della Yamaha Petronas è pronto per centrare altri obiettivi, cercando di conquistare il primo successo in top class che ancora manca. Tuttavia, parlando di un rookie, il bottino è decisamente importante: tre pole position e quattro podi sono riscontri di grande valore. Sarà interessante ...

VIDEO Fabio Quartararo MotoGP : rookie dell’anno nella classe regina : Fabio Quartararo non fa quasi più notizia. La sua prima fila ad Aragon (Spagna), nelle qualifiche del 14° round del Mondiale 2019 di MotoGP, è ormai consuetudine e il francesino della Yamaha Petronas sembra essere l’unico a poter creare qualche pensiero al dominatore dei dominatori Marc Marquez. L’incedere di El Diablo è sempre molto efficace e rischioso ma vale, come si suol dire, il prezzo del biglietto. nella sua stagione da ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Aragon 2019 : “Il secondo posto era il massimo possibile - domani Marquez sarà imprendibile” : Fabio Quartararo non si ferma più. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nel corso degli ultimi mesi, e dopo aver letteralmente sfiorato la prima vittoria in carriera sette giorni fa a Misano, oggi il francese ha messo in mostra un altro pezzo di bravura, conquistando la piazza d’onore nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP. Dopotutto il pilota del team Yamaha Petronas è stato l’unico a contenere il ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Aragon 2019 : “Misano è stata la gara migliore della mia carriera - non ho alcun rimpianto” : Il fenomenale Gran Premio di Misano ha rilanciato ancora di più le quotazioni di Fabio Quartararo come una delle future stelle della MotoGP e forse come principale avversario per l’impero di Marc Marquez. Aragon dovrebbe essere una pista ancora positiva per la M1 e il francese potrebbe stupire anche in terra spagnola. Il rookie transalpino conferma le emozioni vissute in Italia e si prepara per correre su una pista che conosce molto bene: ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : Fabio Quartararo - perché il francese rappresenta l’unica - credibile alternativa a Marc Marquez : Marc Marquez è pronto per festeggiare il suo sesto titolo nella MotoGP, arrivando alla 14esima gara di Aragon con un margine da record che non si vedeva dal lontano 2005. La classe regina è pronta ad inchinarsi per l’ennesima volta allo spagnolo che, da quando è sbarcato nel 2013, non ha lasciato scampo a nessuno se non nel campionato 2015 nel quale successe letteralmente di tutto. Chi, quindi, potrebbe fermare questo strapotere? I rivali ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : Marc Marquez vs Fabio Quartararo - è nata ufficialmente la rivalità del prossimo decennio : Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 di MotoGP ha offerto al caloroso pubblico romagnolo un fine settimana ricchissimo di avvenimenti, conclusosi con l’emozionante duello tra Fabio Quartararo e Marc Marquez che ha consegnato la vittoria a quest’ultimo. Già dalle qualifiche del sabato si era capito che si sarebbe potuto assistere ad una corsa entusiasmante, con il grande passo delle Yamaha e l’ennesimo capitolo ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP San Marino 2019 : risultato e classifica. Marc Marquez precede Fabio Quartararo - quarto Valentino Rossi : L’Ordine d’arrivo del GP di San Marino della MotoGP vede la vittoria dello spagnolo Marc Marquez, che al termine di un ultimo giro pazzesco supera il transalpino Fabio Quartararo. Terza piazza per lo spagnolo Maverick Vinales, che precede tre italiani, con Valentino Rossi quarto, Franco Morbidelli quinto ed Andrea Dovizioso sesto. Ordine D’ARRIVO GP SAN Marino MotoGP 2019 1 M. Marquez 42:25.163 2 F. Quartararo +0.903 3 M. ...