Trieste | ruba due pistole a due poliziotti in Questura e li uccide Domenicano arrestato

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Morti due agenti durante una sparsatoria a. I duedella Squadra Volanti delladisono stati colpiti nel pomeriggio da uno dei due uomini che erano stati portati insugli sviluppi di un'indagine per rapina. Uno dei due ha chiesto di poter andare in bagno e ha aggredito un agente. Nella colluttazione è riuscito a impadronirsi della pistola del poliziotto e ha fatto fuoco ferendo gravemente duee un altro in maniera più lieve, venendo poi fermato. L'altra persona ha provato a fuggire nei sotterranei dellama è stato fermato poco dopo. Pierluigi Rotta, agente scelto, di 34 anni, e Matteo De Menego, agente semplice, di 30 anni, sono iuccisi dai proiettili dellein uso proprio alla polizia, caduti nei corridoi delladi.Mentre i due fermati si chiamano Alejandro Augusto Stephan Meran, di ...

AssiElena : RT @giustoperf: #trieste : curiosa situazione in cui uno ruba un motorino, avvisa il fratello, il fratello avvisa la polizia, la polizia li… - tossina_libera : RT @giustoperf: #trieste : curiosa situazione in cui uno ruba un motorino, avvisa il fratello, il fratello avvisa la polizia, la polizia li… - infoitinterno : Ruba la pistola e spara: Trieste, uccisi due agenti Il cordoglio delle istituzioni -