Torino | stabilita la data del processo per le vittime di Piazza San Carlo

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Sono passati 853 giorni dalla calca diSan. Durante la diretta sui maxischermi della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, morirono due persone e 1.672 furono ferite. Ora è finalmente possibile stabilire quando inizierà ilcontro chi organizzò quell’evento. Laè quella del 22 novembre. Lo ha stabilito oggi il giudice per l’udienza preliminare, Francesca Maria Abenavoli. Da quel momento i rinviati a giudizio, che sono 15 tra cui la sindaca Chiara Appendino, dovranno decidere tra patteggiamento, rito abbreviato oppure il giudizio in corte d’Assise. I ritardi della fase preliminare sono stati dovuti principalmente alla mancanza di alcune visite mediche da parte del medico legale. Passaggio fondamentale per il riconoscimento del rimborso. Sono in definizione i rimborsi per i 269 feriti che si sono costituiti parte civile. Finora ...

