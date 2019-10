Napoli | Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne | dopo la lite c' è il compromesso

Carlo Ancelotti sotto pressione - potrebbe essere il suo ultimo anno a Napoli : Il Corriere dello Sport mette pressione al Napoli ed apre a scenari catastrofici che coinvolgono il mister azzurro Carlo Ancelotti. La stagione in corso potrebbe essere l’ultima in azzurro. Carlo Ancelotti, secondo il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni, sarebbe a rischio sulla panchina azzurra. Lo scenario delineato è quello di una risoluzione del contratto anticipata dovuta alla mancanza di risultati a fine stagione. Ancelotti è ...

Napoli-Brescia 2-1 - pagelle / Re Carlo ha disegnato una squadra forte e bella ma anche pigra : OSPINA. Nel primo tempo ozia e può godersi questo sole ancora estivo. Nella ripresa respinge subito una punizione del bresciano che si diverte con i motorini in mare. Ha però i riflessi lenti sulle palle alte e così finisce che il bresciano giocherellone butta la pelota in rete e a mare il povero Ospinik. Si riscatta nel recupero sofferente con due uscite, finalmente. La media tra Male e Bene è la sufficienza – 6 Ospina è quel portiere che ti fa ...

Napoli - the Champions siamo noi : soffrire e vincere - il mantra di Carlo : Mertens e Llorente in 12 minuti, un finale-show del Napoli e al San Paolo cade il Liverpool campione d'Europa. Il grande calcio è qui. Ancelotti l'ha giocata a viso aperto, nessun...

Napoli-Liverpool 2-0 - pagelle / Il Napoli di Re Carlo : sacrificio - sofferenza - personalità e calcio : MERET. Foderato di giallo, il Giovane Meret non fa mai uscire il rosso nella prodigiosa roulette di stasera. Il Liverpool è pericoloso solo quando gli azzurri fanno cazzate (Insigne e Manolas) e Yellow Meret smanaccia e salva. Su Mané al 20’. Su Salah al 65’. Ancora su Mané al 74’. Davanti ai microfoni, Re Carlo in pieno stile Tenente Colombo (copy Max Gallo) dice pure che non sapeva dell’esordio di Meret nella Coppa dalla Grandi Orecchie – ...

Paolo Conte a Napoli - 50 anni di Azzurro al Teatro San Carlo : biglietti in prevendita : Nel 2018 e nel 2019 ha registrato il tutto esaurito con gli eventi legati ai 50 anni della hit Azzurro: Paolo Conte torna in concerto e aggiunge un evento a Napoli, al Teatro San Carlo. Dopo la serie di concerti Live in Caracalla - 50 Years of Azzurro, a grande richiesta Paolo Conte aggiunge un live il 2 dicembre al Teatro San Carlo di Napoli. I biglietti per assistere allo spettacolo sono disponibili in prevendita su VivaTicket, online e ...

Napoli-Samp - pagelle / Libero dalla mattonella di Insigne - Re Carlo sceglie come vuole e vince : Finalmente Libero dalla mattonella di Insigne, Re Carlo schiera la sua formazione ideale e chiude immediatamente la partita MERET. Il giovane Meret strabilia nei primi venti minuti. Ha un istinto felino, da terra, su Ferrari al 10’, indi scherma l’ingenuo Rigoni, solo soletto dinnanzi a lui, al 18’ dopo il legno di Ciro il Biondo – 7,5 Hai visto la faccia che ha fatto quando, d’istinto, ha toccato la palla con la mano sinistra e l’ha ...

Ultim’ora - Napoli – Sampdoria ecco la lista di Carlo Ancelotti : 2 assenze per gli azzurri : Niente Napoli-Sampdoria per Milik, che non recupera dall’infortunio ed è fuori dai convocati di Ancelotti: out anche Hysaj, recupera invece Insigne. Il mister azzurro ha comunicato l’elenco dei convocati per la sfida del San Paolo: nonostante le parole in conferenza stampa, l’allenatore non ha convocato Arkadiusz Milik, ancora alle prese con qualche problema fisico. Fuori anche Hysaj, recuperato invece Insigne, che ha ...

Ai templi di Paestum l’orchestra del San Carlo di Napoli suona sotto le stelle : Domenica 15 settembre alle ore 20, per il quarto appuntamento di "Camera in Tour 2019", arriva nello splendido scenario del Parco Archeologico di Paestum l'Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, diretta da Daniel Oren. I partecipanti ascolteranno i capolavori di Gershwin e di Ravel, ammirando sotto le stelle i templi simbolo della Magna Graecia e della classicità.Continua a leggere

Napoli aspetta il maestro Zubin Metha : due date al Teatro San Carlo per l’anteprima della Stagione Sinfonica : Visionarietà, bene comune, valori culturali e sociali: caratteristiche che hanno spinto il gruppo di eccellenze imprenditoriali del territorio campano alla partecipazione del progetto di potenziamento della Stagione Sinfonica del Teatro di San Carlo. Si chiama appunto “Concerto d’imprese” e con questo titolo armonico e suggestivo ci restituiscono tanta fiducia, orgoglio e un bel senso di appartenenza alla nostra città e alla nostra regione. Uno ...

Llorente - il calciatore che mancava al Napoli di Carlo Ancelotti : Per rinforzare il settore avanzato, il Napoli ha deciso di puntare su Fernando Llorente reduce dal biennio al Tottenham dove ha realizzato 13 goal in 58 presenze tra Premier League, FA Cup e Champions League. Il calciatore, che era seguito anche da altre squadre italiane come Inter e Lazio, firmerà un biennale da 2,5 milioni di euro più bonus a stagione. Nella mattinata di oggi lo spagnolo si recherà a Roma per sostenere le visite mediche di ...