Istat | nel II trimestre deficit Pa all' 1 | 1% | la pressione fiscale sale al 40 | 5%

Roma, 4 ott. (AdnKronos) – La pressione fiscale è stata pari al 40,5%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto l'Istat in un comunicato.

Roma, 4 ott. (AdnKronos) – Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,9% rispetto al trimestre precedente, sia in termini nominali sia in termini reali. Lo rende noto l'Istat in un comunicato.

Roma, 4 ott. (AdnKronos) – Nel secondo trimestre 2019 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubblici in rapporto al Pil è stato pari all'1,1% contro 1,3% nello stesso trimestre del 2018. Lo rende noto l'Istat in un comunicato. Il saldo primario delle amministrazioni pubbliche (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato positivo, con un'incidenza sul Pil del 3,2% (+2,7% nel secondo

L’Istat ha rivisto al ribasso la stima della crescita del PIL italiano nel 2018 - dallo 0 - 9 per cento allo 0 - 8 per cento : L’ISTAT ha rivisto al ribasso la crescita del PIL italiano nel 2018, stimando una crescita dello 0,8 per cento rispetto al 2017, e non dello 0,9 per cento come stimato lo scorso aprile. In un rapporto pubblicato oggi l’ISTAT dice anche

L'Inter è riuscita a portare a casa il derby di Milano battendo il Milan 2-0, restando a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate, in testa al campionato con dodici punti. Uno dei grandi protagonisti della serata è stato Romelu Lukaku, autore del secondo gol e di giocate fondamentali per far alzare la squadra. Il centravanti belga ha dimostrato con i fatti di essersi messo alle spalle il problema alla schiena che ne aveva condizionato il

"Gli ultimi dati Istat ci consegnano cifre molto incoraggianti: il lavoro cresce e la disoccupazione cala. Siamo orgogliosi del lavoro fin qui svolto da Luigi Di Maio, che ora continuerà con il nuovo ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e con quello dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli". Si legge in un post su facebook del M5S, che è stato rilanciato anche dal capo politico del Movimento, Luigi Di Maio che ha

L'Istat conferma la tendenza degli ultimi trimestri del mercato del lavoro: anche nel secondo trimestre il tasso di Disoccupazione è calato, scendendo al 9,9%. La discesa, pari a 0,4 punti, fa segnare il livello trimestrale più basso dopo il quarto trimestre del 2011 quando il tasso era al 9,2 per cento. continua anche l'aumento dei dipendenti a tempo indeterminato (+97mila, pari allo 0,7) che trascina il dato sul numero degli

Istat : nel II trimestre il tasso di disoccupazione scende al 9 - 9% (-0 - 4%) : La crescita di occupati è pari a 130mila unità (+0,6%) sul trimestre precedente, grazie in particolare all'aumento dei dipendenti permanenti (+97mila, +0,7%) e quello «meno intenso» dei dipendenti a termine (+16mila, +0,5%) e degli indipendenti (+17mila, +0,3%)

AAA, cercasi le auto di Mindhunter. "Tenere parcheggiata la tua auto d'epoca per 12 ore ti frutterà 175 dollari. Non la devi guidare e non sarà danneggiata, nessun problema, la devi solo parcheggiare". Questo è l'annuncio che è stato pubblicato sui social e sui giornali locali di Pittsburgh, Pennsylvania a metà ottobre 2016. La ricerca di auto prodotte tra il 1960 e il 1980 è stata inserita

La psicosi Samara challenge è arrivata anche nel Salento, dopo aver toccato negli scorsi giorni diverse province italiane e pugliesi in particolare. Si tratta, come è ormai noto, di uno "scherzo", sempre se così si può definire, il quale consiste nel travestirsi come la celebre bimba del film horror "The ring", per poi andare in giro nottetempo per le vie delle città a spaventare la gente. Il fenomeno sta assumendo contorni sempre più

Mentre i tecnici esaminano le tracce biologiche di Elisa Pomarelli repertate nell'auto di Massimo Sebastiani, indagato per omicidio e occultamento di cadavere, l'operaio di Carpaneto è stato avvistato per la seconda volta nei boschi in località Sariano. Le ricerche si sono spostate nuovamente da Veleia alla macchia boschiva che conduce a Gropparello. Stasera fiaccolata di solidarietà a Borgotrebbia per la famiglia di Elisa.

Anna Pettinelli: Stefano Macchi in esterna con una ragazza di Temptation Island Vip Si prospetta una seconda edizione ricca di colpi di scena quella di Temptation Island Vip 2019 che andrà in onda da lunedì 9 settembre in prima serata su Canale 5. Tra le coppie di quest'anno che potrebbe incuriosire di più è quella formata da Anna Pettinelli e Stefano Andrea Macchi. Se la speaker radiofonica occupa gran parte del tempo al villaggio a