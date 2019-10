Extravergine | commedia sexy con ironia

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Dopo Romolo + Giuly. La guerra mondiale italiana, Fox Networks Group Italy prosegue il suo impegno nelle produzioni originali con, la nuova serie comedy in 10 episodi da 30’, co-prodotta con Publispei di Verdiana Bixio in onda su FoxLife (Sky, 114) e Fox (Sky, 112) dal 9 ottobre il mercoledì alle 21.15. È un’ingenua Alice nel paese delle () meraviglie Lodovica Comello – Dafne Amoroso sullo schermo – protagonista della nuova serie comedy ‘’, in onda da mercoledì 9 ottobre su Fox e Foxlife. In una Milano social, glitterata e ipersessualizzata in cui si sente un pesce fuor d’acqua Dafne, 29 anni, è vergine e scrive di libri su una rivista web. La sua vita cambierà quando da goffa e nerd esperta di letteratura, fumetti e videogiochi, diventerà inaspettatamente la ‘sex columnist’ del giornale dopo un divertente ...