Barcellona-Inter | l' arbitro Skomina avrebbe detto a Conte di non sopportarlo più

L'Inter cade a Barcellona - ma Conte non ci sta e se la prende con l'arbitro : "Vogliamo rispetto" : È una sconfitta che brucia quella maturata dalL'Inter al Camp Nou contro il Barcellona. Un 2-1 per certi versi ingiusto, che aveva visto L'Inter colpire subito a freddo con Lautaro Martinez e avere almeno 6 nitide occasioni per raddoppiare, prima di subire la rimonta blaugrana firmata da Luis Suarez

Barcellona - Messi : “Grandissima Inter. Con Griezmann nessun problema” : “Era importante vincere perché siamo in un gruppo complicato e abbiamo pareggiato la prima partita, l’obiettivo è qualificarci come primi e oggi abbiamo battuto una grandissima Inter“. Lionel Messi, nella tarda serata di ieri, ha riconosciuto i meriti dei nerazzurri di Antonio Conte che a lungo hanno messo sotto il suo Barça. Deludente la prova del francese Griezmann e proprio dell’ex Atletico Madrid parla il ...

Barcellona-Inter - Messi si congratula con i nerazzurri : “una grandissima squadra - ci ha complicato la vita” : Messi sincero dopo la vittoria del Barcellona sull’Inter in Champions League: le parole dell’argentino Leo Messi ritrova finalmente il sorriso: al Camp Nou il calciatore argentino è tornato a giocare per 90 minuti e lo ha fatto nella seconda sfida della fase a gironi di Champions League, contro l’Inter. “Finalmente una partita intera, sono contento di aver giocato per 90 minuti. Alla fine ero stanco perché mi manca ...

Beffa Inter - Barcellona rimonta e vince 2-1 al Camp Nou : Inter, serviva l'impresa a Conte e l'impresa non e' arrivata. Ma e' stata un'Inter convincente quella sconfitta dal Barcellona per 2-1

Inter. Conte arrabbiato dopo il ko contro il Barcellona : Antonio Conte arrabbiato dopo la sconfitta in Champions. Per un’ora si è vista una grande Inter. Fino a quando Suarez

Highlights Barcellona-Inter 2-1 - video - sintesi e gol della partita. Suarez rimonta Lautaro Martinez : L’Inter non trova la prima vittoria stagionale in Champions League: dopo il pareggio in casa contro lo Slavia Praga all’esordio, i nerazzurri perdono per 1-2 a Barcellona. Apre le marcature Lautaro Martinez in avvio, ma nella ripresa la doppietta di Suarez ribalta la partita e regala i tre punti ai catalani. Highlights Barcellona-Inter 2-1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Barcellona-Inter - Cesari durissimo : 'Arbitraggio insufficiente - rigore netto su Sensi' : L'Inter esce a testa alta dal match di Champions League giocato al Camp Nou ieri sera contro il Barcellona e perso 2-1. I nerazzurri hanno dominato nel primo tempo, passando in vantaggio dopo soli tre minuti con Lautaro Martinez e sfiorando più volte il raddoppio. I blaugrana sono poi cresciuti nella ripresa, trovando la remuntada con la doppietta di Luis Suarez. Una gara che sta facendo discutere, però, anche per l'Arbitraggio del direttore di ...

Barcellona-Inter - Valverde smentisce Conte : “la vittoria è meritata. Messi? E unico - abbiamo sempre bisogno di lui” : L’allenatore del Barcellona ha commentato la vittoria ottenuta in rimonta sull’Inter, soffermandosi anche su Conte Sospiro di sollievo per il Barcellona, che rimonta l’Inter al Camp Nou e ottiene la prima vittoria di questa edizione di Champions dopo il pari di Dortmund. AFP/LaPresse Una partita cominciata male ma finita bene per gli uomini di Valverde, riusciti a ribaltare l’iniziale vantaggio di Lautaro Martinez. ...

Barcellona-Inter - le dichiarazioni : Conte furioso con l’arbitro - il tecnico nervoso nel post-partita : “Siamo venuti qui per giocarcela, siamo andati in avanti anche dopo il pareggio e purtroppo abbiamo preso un altro gol. Ci dispiace ma domenica c’è un’altra partita e dobbiamo pensare a quella”. Sono le dichiarazioni di Niccolo Barella, centrocampista dell’Inter, commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro il Barcellona. “Si è vista una squadra con personalità che ha provato a giocare, ma ...

Barcellona-Inter - Conte getta ombre sull’arbitraggio di Skomina : “ho visto alcune cose non ben indirizzate…” : L’allenatore dell’Inter ha espresso il proprio punto di vista sulla gara del Camp Nou, puntando il dito anche contro l’arbitro L’Inter esce sconfitta dal Camp Nou, ma con la testa ben alta per la prestazione fornita al cospetto di una squadra forte come il Barcellona. I nerazzurri dominano il primo tempo ma calano nella ripresa, subendo la rimonta firmata Luis Suarez, autore di una doppietta. AFP/LaPresse Un ...

Highlights Barcellona-Inter 2-1 e Genk-Napoli 0-0 : Lautaro Martinez illude poi doppio Suarez : Highlights BARCELLONA INTER- Finisce 2-1 in favore del Barcellona il secondo match di Champions League dell’Inter. Apre Lautaro Martinez, poi la doppietta di Suarez gela i nerazzurri. Inter padrona della gara per gran parte del primo tempo, po il Barcellona è cresciuto alla distanza. Pareggio a reti bianche tra Genk e Napoli. Partenopei coraggiosi, ma […] L'articolo Highlights Barcellona-Inter 2-1 e Genk-Napoli 0-0: Lautaro Martinez ...

Barcellona-Inter 2-1 - le pagelle nerazzurre : i milanesi sprecano e cadono nella ripresa : Si è appena concluso il match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League tra Barcellona e Inter sul risultato di 2.-1 per i catalani. Nerazzurri in vantaggio con Lautaro Martinez già al 3', ma nella ripresa i blaugrana rimontano con la doppietta di Luis Suarez al 58' e all'84'. Padroni di casa ora in testa al girone con quattro punti, alla pari con il Borussia Dortmund, mentre i nerazzurri restano in fondo con 1 ...