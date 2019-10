All Together Now | aperti i casting per la seconda edizione

Iva Zanicchi : «Tornerò a All Together Now e al Grande Fratello con Malgioglio. Con Mediaset si parla di uno show dedicato alla mia carriera» : Iva Zanicchi Gli estimatori di Iva Zanicchi possono stare tranquilli: nei prossimi mesi, la cantante e conduttrice di Ligonchio continuerà infatti ad essere una costante fissa nei programmi in onda sulle reti Mediaset. Fiera dei suoi successi, la Zanicchi coltiva anche un importante sogno nel cassetto: la realizzazione di uno show per celebrare la sua lunga carriera, incominciata nei lontani anni ‘60. Dopo aver svelato, sulle pagine di ...

Iva Zanicchi : "Confermata da Chiambretti e al Grande Fratello - farò anche All Together Now" : Iva Zanicchi ha annunciato al settimanale Oggi quali saranno i suoi impegni televisivi nella prossima stagione (tra Canale 5 e Rete 4): Ho appena raggiunto un nuovo accordo a Cologno Monzese, quindi graviterò ancora da quelle parti. Anzitutto Chiambretti, che riparte a fine ottobre con La repubblica delle donne. Lui ha idee da sottopormi, io ne ho da sottoporre a lui. Dovremmo accordarci per una presenza fissa. Tornerò anche a All Together ...

Casting per nuova edizione di 'All Together Now' con Michelle Hunziker e per Europa Park : Casting per il talent televisivo di Canale 5 dal titolo All Together Now, condotto da Michelle Hunziker. Selezioni aperte, inoltre, per Euro Park, alla ricerca di ballerini, ballerine e artisti vari. I prossimi Casting per il talent di Mediaset si svolgeranno nella Capitale, a Cinecittà, mentre quelli per il parco internazionale a Milano e a Roma. All Together Now Per la nuova edizione del talent televisivo dal titolo All Together Now, condotto ...

Michelle Hunziker : J-Ax rompe il silenzio su All Together Now 2020 : All Together Now: J-Ax fa una confessione sul programma con Michelle Hunziker Artista a tutto tondo e papà presente. J-Ax ha regalato un pezzetto della sua vita privata sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni parlando della famiglia, ma anche di All Together Now 2020 e di Michelle Hunziker. Sulla trasmissione di Canale5 il J-Ax ha ammesso: “È uno dei programmi che amo fare di più! Non c’è ansia da prestazione. Nessuno deve diventare ...

J-Ax tra il figlio e il ritorno di All Together Now : confessioni inedite del cantante : J-Ax parla del figlio Nicolas e della seconda edizione di All Together Now con Michelle Hunziker È un periodo magico per J-Ax. La sua ultima canzone – Ostia Lido – è stata una delle più ascoltate la scorsa estate e ancora oggi viene trasmessa con una certa frequenza in radio. Il rapper è alle prese […] L'articolo J-Ax tra il figlio e il ritorno di All Together Now: confessioni inedite del cantante proviene da Gossip e Tv.

Michelle Hunziker : «All Together Now tornerà in inverno su Canale 5» : Michelle Hunziker, J-Ax Michelle Hunziker sarà una delle grandi protagoniste della stagione 2019/2020 di Canale 5. Oltre a tornare dietro al bancone di Striscia la Notizia ed inaugurare la prima edizione di Amici Vip (ma solo dalla seconda puntata) la conduttrice sarà nuovamente alla guida di All Together Now, lo show musicale andato in onda per la prima volta lo scorso maggio e confermato ufficialmente per una seconda ...

All Together Now - Michelle Hunziker e J-Ax confermano la seconda stagione "in inverno su Canale 5" (foto) : Michelle Hunziker e J-Ax, con un post sui rispettivi profili Instagram, hanno ufficializzato la realizzazione di una seconda stagione di 'All Together Now', il game di Canale 5 che, nella finale, di giovedì, 20 giugno 2019, vinta da Gregorio Rega, è stata vista da 2.710.000 spettatori, toccando il 19.1% di share. Risultati incoraggianti che hanno spinto Mediaset a scommettere nuovamente su questo format puntando nuovamente sulla conduttrice ...