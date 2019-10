Aimo | paziente deve rivolgersi a medico oculista e non a optometrista

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Roma – Quando ilaffetto da una patologia oculare si rivolge al, la malattia spesso è in una fase molto avanzata, con danni irreversibili che hanno già raggiunto una notevole gravità. Questo accade soprattutto nei casi di glaucoma, malattia che non manifesta evidenti segnali iniziali, con il rischio di compromettere fino al 50% delle cellule nervose dell’occhio. Ma perché le diagnosi arrivano così tardi? Due sono le principali cause: se da un lato ilche gode di un apparente benessere non ha motivo di farsi visitare da uno specialista, dall’altro troppo spesso si rivolge a diverse figure, tra cui gli optometristi, non deputate alla prevenzione e alla cura di patologie che sono di esclusiva pertinenza medica. Il tema è stato al centro del corso ‘Etica medica e comunicazione’, coordinato dal dottor Marco Gusmeroli, e organizzato in occasione del 10° ...

