Usa | fonti P Chigi | su Barr-intelligence Conte riferirà al Copasir

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Roma, 3 ott. (AdnKronos) – Nessuna preoccupazione da parte del presidente del Consiglio, Giuseppe, rispetto alla vicenda. A quanto si apprende dadi Palazzo, al premier non risulta alcuna anomalia di comportamento da parte dei vertici dei nostri servizi. Ovviamente, prima di esprimersi pubblicamente su tale vicenda, si riserva di riferire alper correttezza istituzionale.L'articolo Usa:P., sualCalcioWeb.

DaustoC : RT @RaffaelloLupi: @LiaQuartapelle Ma lei che fa la capogruppo in commissione esteri sa che gli aiuti di stato sono anticoncorrenziali come… - EmeParonzini : RT @RaffaelloLupi: @LiaQuartapelle Ma lei che fa la capogruppo in commissione esteri sa che gli aiuti di stato sono anticoncorrenziali come… - becciagrilli79 : RT @RaffaelloLupi: @LiaQuartapelle Ma lei che fa la capogruppo in commissione esteri sa che gli aiuti di stato sono anticoncorrenziali come… -