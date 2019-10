Strage via D’Amelio | indagato medico dei boss Cinà

Mafia : Strage via D'Amelio - indagato medico dei boss Antonino Cinà (2) : (AdnKronos) - Per un errore della cancelleria del gip del Tribunale di Caltanissetta, come spiega all'Adnkronos il procuratore aggiunto Gabriele Paci, fra le parti citate all'udienza del prossimo 28 ottobre, come parti offese, ci sono anche gli imputati che erano stati accusati ingiustamente dai pen

Mafia : Strage via D’Amelio - indagato medico dei boss Antonino Cinà (2) : (AdnKronos) – Per un errore della cancelleria del gip del Tribunale di Caltanissetta, come spiega all’Adnkronos il procuratore aggiunto Gabriele Paci, fra le parti citate all’udienza del prossimo 28 ottobre, come parti offese, ci sono anche gli imputati che erano stati accusati ingiustamente dai pentiti e poi tornati in libertà. Ma è un errore. Le uniche parti offese, come spiega Paci “sono i familiari del giudice ...

Mafia : Strage via D’Amelio - indagato medico dei boss Antonino Cinà : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – C’è un nuovo indagato per la strage di via D’Amelio, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Si tratta del medico dei boss, Antonino Cinà, già condannato a 12 anni di carcere nel processo sulla trattativa Stato-Mafia e ora di nuovo imputato in appello sempre per minaccia a corpo politico dello Stato. La Procura di Caltanissetta, che ha aperto il fascicolo, e ...

Anche Antonino Cinà è indagato per la Strage del 1992 in via d’Amelio a Palermo : Antonino Cinà, che fu medico del boss mafioso Totò Riina, è indagato dalla procura di Caltanissetta per la strage di via d’Amelio, a Palermo, in cui venne ucciso il magistrato Paolo Borsellino nel 1992. Lo scrive Repubblica, spiegando che si è

Disastro ferroviario Andria-Corato : il video della Strage al processo - parenti vittime in lacrime : l filmato è stato proiettato questa mattina, nell'aula bunker del carcere di Trani, durante il processo che vede imputate 17 persone e una società per i fatti del luglio 2016. 23 persone persero la vita, oltre cinquanta rimasero ferite. Nel filmato si vedono le scene delle carrozze ridotte praticamente a brandelli, i vagoni vuoti, e, fuori, sul terreno, i corpi senza vita delle vittime.Continua a leggere

Incendi in Bolivia - è Strage di animali : nelle foreste in fiamme più di 2 milioni di vittime : Più di 2 milioni di animali tra cui giaguari, puma e lama, sono morti in settimane di Incendi che hanno devastato enormi aree delle foreste Boliviane, soprattutto la savana tropicale Chiquitania nell'Est del Paese. Tra le vittime, secondo i biologi, ci sono anche formichieri,tassi, tapiri e roditori.Continua a leggere

Mafia : Pg Borsellino quater - ‘pentiti svelino i buchi neri Strage via D’Amelio’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – Il Procuratore generale di Caltanissetta Lia Sava, nel corso della requisitoria nel processo Borsellino quater, ha auspicato “il contributo di qualche ‘pentito’ e di qualche irriducibile di Cosa nostra o di altre organizzazioni criminali di stampo mafioso” che “finalmente avvertano oltre che l’obbligo giuridico anche l’imperativo morale di riferire in merito ...

Caccia - WWF : “Domenica al via la stagione venatoria e la consueta Strage degli innocenti : almeno 6 regioni da cartellino rosso” : La terza domenica di settembre rappresenta un triste e crudele appuntamento per gli animali selvatici e per chi ha a cuore la biodiversità. All’alba di domenica 15 si ripresenterà la consueta scena di guerra impari: da una parte i Cacciatori armati di doppiette – spesso sostenuti da regioni più sensibili ai loro interessi che a quelli della natura e dunque della collettività – e dall’altra il “popolo migratore” e gli animali ...

La Cassazione ha chiesto che la Corte d’assise di Como fissi un’udienza per valutare se possano essere avviati o no nuovi accertamenti sulla Strage di Erba : La Cassazione ha accolto il ricorso dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi – condannati all’ergastolo per l’omicidio di quattro persone l’11 dicembre del 2006 a Erba, in provincia di Como – e ha chiesto alla Corte d’assise di Como di fissare

Strage di Erba - la Cassazione rinvia ai giudici di Como l’istanza di revisione del processo per un vizio di forma : Per un vizio formale, la Cassazione ha accolto la richiesta dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi – condannati all’ergastolo per la Strage di Erba – di trasmettere alla Corte di Assise di Como la richiesta della difesa di nuovi accertamenti. I giudici di Como, lo scorso aprile, si erano opposti alle istanze di accesso ai server delle intercettazioni, e a quelle di acquisire un cellulare Motorola ed esaminare dei reperti biologici. ...

Strage di Erba - si riapre il caso per vizio di forma : Cassazione invia atti alla procura : Strage di Erba, si riapre il caso: la Cassazione invia atti alla procura. Per un vizio formale, la Cassazione ha accolto la richiesta dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi - condannati all'ergastolo per la Strage di Erba - di trasmettere alla Corte di Assise di Como la richiesta della difesa di nuovi accertamenti.Continua a leggere

Addio a Giovanna Maggiani Chelli - presidente dell’associazione familiari vittime della Strage di via dei Georgofili e blogger del Fatto.it : Addio a Giovanna Maggiani Chelli. La presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofilì è morta la notte scorsa, dopo una lunga malattia, nella sua casa di La Spezia. blogger del fattoquotidiano.it, Giovanna ha tenuto acceso per anni i riflettori su uno degli attentati mafiosi più misteriosi della storia italiana: quello che il 27 maggio 1993 a Firenze che causò cinque vittime, decine di feriti e ...