Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Marco Vannini è morto. In caserma idiscutono della vicenda, parlano del padre di Martina Ciontoli, compagna del ragazzo ucciso. Sono i due militari, ora testimoni alper la morte Vannini. “chela”, dice uno di loro. L’choc della conversazione è stato trasmesso dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”. A parlare sono Izzo e di Amadori, rispettivamente comandante e brigadierenel caso. Izzo: ”È il padre di quel ragazzo che pure sta agli arresti domiciliari… gliel’ha rotta la testa alla?”Amadori: “Sì, l’ha spaccata. Però non si sa in che condizioni sta”Izzo: “che muore! La. E lui lo arrestiamo e così abbiamo risolto i nostri problemi”.Amadori: “Eh guarda, ...

HuffPostItalia : 'Speriamo muoia la figlia'. L'audio dei due carabinieri coinvolti nel processo Vannini - ScorpioAngel_ : RT @leggoit: Marco #vannini, a #chilhavisto la registrazione choc fatta in caserma: «Speriamo che muoia la figlia» - leggoit : Marco #vannini, a #chilhavisto la registrazione choc fatta in caserma: «Speriamo che muoia la figlia» -