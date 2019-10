Scozia | dare uno schiaffo ai figli sarà illegale | i genitori punibili penalmente È la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Lacon grande probabilità il primo Paese del Regno Unito a rendere, e punibile, i castighi fisici rivolti daiai. Una normativa ad hoc è stata infatti presentata al Parlamento locale di Edimburgo dal governo guidato da Nicola Sturgeon e si ritiene cheampiamente supportata nel corso della votazione prevista per martedì 8 ottobre. La proposta scozzese di abolizione è stata promossa da un deputato Verde, John Finnie, e ha il sostegno di laburisti e liberaldemocratici, oltre che dello Scottish National Party (Snp) di Sturgeon e di alcune ong per la tutela dell’infanzia. Contrari sono invece i Tory locali, come pure, stando ai sondaggi, una maggioranza popolare di scozzesi, secondo i quali la legge attuale è sufficiente e l’avvio dello smacking ban rischia di criminalizzare alcuni “bravi”. Le punizioni corporali, ...

