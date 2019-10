Salvini ha aperto la crisi per non affrontare la manovra | la bordata di

Tra Salvini e Carola "c'è di mezzo il mare" (aperto) : “Vuole rispondere a Salvini?”“No”.E c’è già tutto, qui. La misura, la distanza, il franco disinteresse per le questioni davvero infime (mentre per la diffamazione sarà questione da tribunale. Ma non da tribunale mediatico).Carola Rackete, la capitana, e Matteo Salvini, il “capitano”, non potrebbero essere più diversi. Davvero la notte e il giorno, il mare e il Papeete, il ...

“Salvini ha aperto una crisi di governo tra cubiste e mojito” : il duro attacco di Matteo Renzi dopo “Italia Viva” : “Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva. Il governo non avrà problemi, lo abbiamo fatto apposta per dare lunga vita all’esecutivo. I parlamentari li ho lasciati tutti a Zingaretti. Basta con questa cosa che se faccio una cosa io c’è sempre un retropensiero” Queste le parole di Matteo Renzi a Porta a Porta riguardo il nuovo partito nato dalla scissione con il Pd, che comprende: “più di 40 i nostri ...

Quarta Repubblica - rientro anticipato : Porro riparte con Salvini ospite. «Dovrà spiegarmi perché ha aperto la crisi» : Nicola Porro, Matteo Salvini L’Italia chiamò (Nicola Porro in diretta). Per raccontare l’italica crisi di governo ed i suoi risvolti politici, Quarta Repubblica ha anticipato di una settimana il proprio ritorno sugli schermi: il programma di Rete4 condotto da Porro sarà in onda stasera in prime time con la prima puntata della nuova edizione e con ospite Matteo Salvini. Il leader della Lega, che rompendo l’alleanza coi ...

Matteo Salvini - Francesco Specchia : "Ha aperto la crisi sotto consiglio di qualcuno. Ha fatto una cretinata" : "Bisogna anche comprenderlo Salvini. È vero che ha riscontrato diversi no quando era al governo con i Cinque Stelle, però questo non giustifica la presa di posizione abbastanza strana, illogica e grottesca. È talmente stupida la sua presa di posizione che credo qualcuno gli abbia detto che in caso d

La procura di Ravenna ha aperto un’indagine sul caso del figlio di Matteo Salvini sulla moto d’acqua della Polizia - dice Repubblica : Repubblica scrive che la procura di Ravenna ha aperto un’indagine contro ignoti sull’episodio avvenuto lo scorso 30 luglio a Milano Marittima, quando il figlio del ministro dell’Interno Matteo Salvini fu portato a fare un giro su una moto d’acqua della

Elisabetta Trenta - scontro aperto con Salvini dopo la crisi : "Ora i tuoi metodi non funzionano più" : A Elisabetta Trenta lo sbarco della Open Arms non basta. dopo la crisi di governo il ministro della Difesa torna ad attaccare Matteo Salvini: "Caro Matteo, il tuo tentativo di screditare non solo me ma l'intera Difesa è inqualificabile. Ricordati che le istituzioni non sono le nostre e che noi diamo

Conte in Senato : Salvini ha aperto la crisi - decisione grave. La diretta : Dopo 12 giorni di parole, attacchi e contro-attacchi, oggi la crisi di governo verrà per la prima volta formalizzata. Il presidente del Consiglio tiene un attesissimo discorso nell’aula del Senato al termine del quale con ogni probabilità salirà al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni

Crisi di governo - Di Maio : “Salvini ha aperto la crisi in spiaggia. È disperato”. Renzi : “Votiamo contro Conte”. Attesa per la parole del premier : Il vicepremier all’assemblea dei parlamentari grillini: «Fiducia nel premier. Nuova maggioranza? Ci affidiamo a Mattarella»

Salvini esulta : Spagna ha aperto i porti : 13.58 Sul caso Open Arms, il ministro Salvini su Fb esulta: "Chi la dura la vince: la Spagna ha aperto i porti".Alla ministra della Difesa Trenta critica con la politica dei porti chiusi, risponde: "E' un po' distratta, ricordo che i due unici neonati li ho fatti scendere io". Sulla crisi di governo aggiunge: "Non darò la soddisfazione di togliere il disturbo. Mi sto preparando al discorso da fare martedì in Senato, parlerò agli italiani". ...

Matteo Salvini e il discorso ai leghisti che ha aperto la crisi : "Volete la poltrona o...". Il retroscena : Come è nata la crisi. Giancarlo Giorgetti spiega a Repubblica le ore convulse in cui Matteo Salvini ha deciso di sfiduciare Giuseppe Conte e rompere con il Movimento 5 Stelle. Lo scorso 8 agosto il leader della Lega "ha messo in fila i ministri, capigruppo, i dirigenti del partito - ricorda il suo v

Elisa Isoardi a cuore aperto : “Con Salvini mi stavo annientando” : Elisa Isoardi a cuore aperto: “Con Salvini mi stavo annientando”. Poi le parole su Francesca Verdini, l’attuale fidanzata del leader della Lega Elisa Isoardi torna sulla love story vissuta con Matteo Salvini. La conduttrice de La Prova del Cuoco si è confessata al magazine Diva e Donna tramite cui ha lanciato una sorta di consiglio […] L'articolo Elisa Isoardi a cuore aperto: “Con Salvini mi stavo annientando” ...