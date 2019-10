Nuela | da X Factor a Omnibus | sì a «Carote» | no al voto a 16 anni

Fonte : davidemaggio

(Di giovedì 3 ottobre 2019)Si chiama Emanuele Cristanti, ha 16, ma per molti è conosciuto come, il ragazzo del tormentone, presentato quest’anno alle Audizioni di X. Un successo che si è subito tradotto in numeri: il video ufficiale del brano ha raggiunto su YouTube quasi 2 milioni di visualizzazioni. Chi, dunque, meglio di lui (!) per parlare della proposta di estendere il diritto diai sedicenni? Il ragazzo è intervenuto questa mattina su La7, ospite di Gaia Tortora nella trasmissione, e ha detto la sua sulla questione che sta animando la politica italiana e che riguarda proprio i giovani della sua età: “Secondo me è una proposta interessante, però guardando me e i miei coetanei, secondo me non siamo abbastanza maturi, preparati, non abbiamo una visione della politica che ci permette di andare a votare. Secondo me è soltanto una scusa per ...

