Netflix | indagine per omessa dichiarazione dei redditi

Fonte : davidemaggio

(Di giovedì 3 ottobre 2019)Guai per. La Procura di Milano avrebbe aperto una inchiesta perdeinei confronti della piattaforma di contenuti in streaming. Secondo quanto riporta Il Corriere, che ne dà notizia, l’– coordinata dal pm Gaetano Ruta – è stata affidata ai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziario della Guardia di Finanza. Nel mirino delle autorità, il fatto chenon avrebbe versato un euro di tasse per il proprio business in Italia. A differenza della altre inchieste fiscali che hanno riguardato Apple, Google o Facebook, al gruppo statunitense che offre contenuti a pagamento in streaming non si contesta la «stabile organizzazione» di persone occultata al fisco. E questo perché, pur avendo una attività nel nostro Paese (dove secondo alcune stime ha 1,4 milioni di abbonati),non ha strutture e dipendenti ...

Corriere : Netflix sotto indagine a Milano: “Incassa milioni, non paga tasse” - ilpost : Secondo il Corriere della Sera, Netflix è indagata a Milano per “omessa dichiarazione dei redditi” - assaloni : RT @Corvonero75: Netflix non paga le tasse, il fascicolo aperto contro ignoti perché non hanno referenti in Italia. Indovinate come pagano… -