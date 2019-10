Mafia | processo trattativa | Di Pietro al bunker Ucciardone di Palermo

Ostia - maxiprocesso Spada : tre ergastoli - è Mafia : Inflitti ai capi, tra cui Roberto già autore testata a giornalista. Raggi: restituire fiducia ai cittadini

Maxiprocesso clan Spada - tre ergastoli : «Associazione mafiosa». Raggi : «Sul litorale di Roma c'è la Mafia» : «Associazione mafiosa». Tre ergastoli per i membri del clan Spada. Davanti agli occhi della sindaca di Roma Virginia Raggi, presente nell'aula bunker di Rebibbia, è...

Mafia : pentito cambia versione - ripercussioni su processo trattativa? : Reggio Calabria, 19 set. (AdnKronos) – Pentiti di ‘ndrangheta contro sull’omicidio dei carabinieri avvenuto il 18 gennaio 1994 a Reggio Calabria, omicidio che ha avuto ripercussioni pure nel processo Trattativa a Palermo. Da un alto abbiamo Giuseppe Calabrò, che al processo ‘ndrangheta stragista ha ritrattato quanto detto in passato, e dall’altro Consolato Villani, questi i nomi dei due collaboratori di ...

Mafia : pentito cambia versione - ripercussioni su processo trattativa? (2) : (AdnKronos) – “Pertanto, la stessa costituisce – secondo i giudici del processo sulla trattativa Stato-Mafia – un non secondario tassello della ricostruzione probatoria degli accadimenti verificatisi dopo che il governo aveva mostrato di recepire la minaccia delle cosche mafiose siciliane, lasciando decadere, nel novembre 1993, moltissimi provvedimenti applicativi del regime 41 bis”. I giudici sono convinti ...

Mafia : processo Borsellino quater - ‘Pg Sava ‘Arrivare alla verità’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “Questo ufficio è fortemente convinto che la completa verità sulla strage di via D’Amelio potrà essere raggiunta solo mettendo insieme elementi che provengano da direzioni e da contesti investigativi diversificati che dovranno essere letti in chiave unitaria e supportati, si spera, da sopravvenute fonti dichiarative e dalle risultanze di ulteriori accertamenti anche di carattere tecnico ...

Mafia : processo appello Borsellino quater - al via la requisitoria del Pg : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – E’ iniziata davanti alla Corte d’Assise d’appello di Caltanissetta la requisitoria del processo ‘Borsellino quater’. Imputati i boss palermitani Salvatore Madonia e Vittorio Tutino e i tre ex pentiti Calogero Pulci, Francesco Andriotta e Vincenzo Scarantino. In primo grado Madonia e Tutino vennero condannati all’ergastolo, mentre Andriotta e Pulci a dieci anni di ...

Mafia : processo trattativa - Berlusconi e Di Pietro deporranno il 3 ottobre al bunker : Palermo, 12 set. (AdnKronos) - L'ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi e l'ex pm di Mani Pulite Antonio di Pietro deporranno, in qualità di testimoni, nel processo d'appello sulla trattativa Stato-Mafia nell'aula bunker dell'Ucciardone di Palermo. La conferma è stata data oggi dal Presidente

