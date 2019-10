Giuliano Sangiorgi | L' amicizia vera esiste La vivo da 20 anni con la band Senza

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 3 ottobre 2019) ″È l’ombrello che ci ha protetti.di lui avrei smesso”. In un’intervista al Corriere,parla di, del profondo legame che ha con la suae di Lele, il batterista dei Negramaro che un anno fa ha avuto un’emorragia cerebrale dalla quale si è poi ripreso in maniera sorprendente. “Lo ringrazierò per non avermi cambiato la vita”, confida.Per la voce dellache ha deciso di chiamarsi come l’omonimo vitigno in Salento l’, quella reale, quasi viscerale,davvero. “Lo vedo da 20all’interno dei Negramaro grazie anche al fatto che ognuno di noi ha saputo fare un passo indietro (...) Quando c’è stato un momento di crisi con lasono andato a New York: mi sono sentito solo e ho capito il dolore di mamma quando ha perso ...

retewebitalia : - lamescolanza : Giuliano Sangiorgi: 'La musica italiana è una tragedia: canzoni omologate' - cereda1966 : RT @RaiRadio2: Giuliano Sangiorgi dei @Negramaro oggi ospite a #NPG ON AIR dalle 12:00 alle 13:30 con @gioveron e Massimo Cervelli anche… -