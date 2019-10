CONSIGLI NON RICHIESTI Riconoscere un leader da come gestisce gli errori

CONSIGLI NON richiesti per non sedersi sull’Iva scampata : Lunedi scorso il governo Conte rosso-giallo ha approvato la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (Nadef). Si tratta di un (primo) passo importante per l’esecutivo che è nato proprio per togliere il suddetto Documento dalle mani di Matteo Salvini (e dai suoi Consiglieri anti euro

Torna l’email da hacker anonimo con richiesta di denaro : CONSIGLI oggi 2 ottobre : Pare essere nuovamente attuale la famosa email che tanti italiani stanno ricevendo da un fantomatico hacker anonimo oggi 2 ottobre. L'iter è lo stesso di sempre e i nostri lettori più attenti probabilmente ricordano che che ne parlammo più di un anno fa per la prima volta sulle nostre pagine. Proviamo dunque a capire come riconoscere questo messaggio, ma soprattutto a cosa farcene di un messaggio di posta elettronica dai contenuti tanto ...

Bordoni : non sorpreso da dimissioni neo Cda - chiediamo subito CONSIGLIo straordinario su Ama : Roma – Nel caos Rifiuti a Roma il ‘nuovo’ Cda di Ama si dimette dopo appena tre mesi, la Raggi si lamenta di essere stata lasciata solo ma sull’emergenza rifiuti nella Capitale nessuno si è assunto le proprie responsabilità. Il continuo rimpallo a cui abbiamo assistito in questi anni tra la Regione Lazio e il Campidoglio non ha fatto altro che aggravare la crisi. Zingaretti quanto Raggi sono i principali artefici del ...

Formula 1 – Marko non cambia idea - il CONSIGLIo a Vettel è secco : “deve cambiare squadra” : Marko ha le idee chiare sulla situazione in Ferrari: il consulente della Red Bull convinto che Vettel debba cambiare team Situazione complicata in casa Ferrari: dopo le tre vittorie consecutive, con la doppietta di Leclerc a Spa e Monza ed il successo di Vettel a Singapore, il team di Maranello non è riuscito a far bene, ieri, anche in Russia. Un problema al motore ha impedito al tedesco della Ferrari di portare a termine la sua gara, ...

I CONSIGLIeri comunali al concorsone : «Meglio il posto fisso - con la politica non si vive» : CASTELLAMMARE - Disoccupato, vedovo e padre di tre figli, Antonio Federico, consigliere comunale, sarà tra i seimila che sperano di guadagnarsi un posto al comune di Castellammare....

Pamela Prati/ Simona Ventura su Mark Caltagirone "Le CONSIGLIo di..." - Non è l'Arena - : Pamela Prati ospite di Non è l'Arena: racconterà la sua verità su Mark Caltagirone. E Simona Ventura in un'intervista le manda un consiglio...

Lega - il CONSIGLIere toscano sospeso : “Se una donna non ha un mestiere - un’arte o un titolo di studio - che deve fare? Usa quello che ha” : “Perché la Lega toscana mi ha sospeso? Non lo so nemmeno io. Di certo non può chiedere le mie dimissioni. Pentirmi di quello che ho detto? Non ho detto proprio niente di particolare“. Risponde così a Giuseppe Cruciani, nel corso de “La Zanzara”, Roberto Salvini, il consigliere regionale della Lega che giorni fa, durante una riunione in tema di prostituzione nella Commissione sviluppo economico, ha proposto di ...

CONSIGLI NON RICHIESTI/ 4 mosse per risolvere i problemi in azienda : I manager devono imparare a mettere per iscritto il problema, a stabilire le cause, a identificare le soluzioni e a prendere una decisione

Toscana - CONSIGLIere regionale leghista : “Donne in vetrina per rilanciare il turismo”. Rossi ironizza : “Aberrante. Perché non comincia lui?” : Un rilancio del turismo, favorendo la prostituzione, mettendo le “donne in vetrina”, come fanno “in Germania, in Olanda, in Austra e in Francia”. È la proposta presentata in commissione sviluppo economico della Regione Toscana da un consigliere leghista, Roberto Salvini, per salvaguardare il settore termale nella regione. La denuncia arriva direttamente da un video pubblicato sul proprio profilo facebook dalla ...

**Pd : Casini - ‘stimo Renzi ma non sono CONSIGLIere né occulto né palese’** : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Su Il Foglio di oggi il simpatico Richetti avverte di ‘diffidare di Casini che in questo momento è un consigliere occulto di Renzi’. Lo ringrazio per l’attenzione, ma io non sono consigliere né occulto né palese di nessuno e, dopo tanti anni di vita parlamentare, non mi interessano le dinamiche del Pd, partito a cui peraltro non appartengo”. Lo dice in una nota Pier ...

Sciabola - la nuova avventura Mondiale di Bebe Vio : “non ho il polso - ma ci provo. Tutti me lo hanno sCONSIGLIato ma…” : Bebe Vio è pronta a cimentarsi nella Sciabola ai Mondiali di Corea: l’atleta paralimpica azzurra esterna le sue sensazioni alla vigilia della competizione Bebe Vio è sempre alla ricerca di nuove sfide. La stella del fioretto azzurro ha deciso di non volersi più cimentare in una sola disciplina, ma di allargare i propri orizzonti anche alla Sciabola, partecipando ai Mondiali di Corea. Del resto nel fioretto ha già vinto quasi tutto: ...

Roma - Totti : “Finalmente una vittoria. Inzaghi? Non gli do CONSIGLI sennò mi dicono che sono della Lazio” : “Un po’ tutti ci auguravamo che arrivasse la prima vittoria, non riuscirci dopo tre giornate significava l’inizio di una mini-crisi. Dopo questa bella prestazione e questa bella vittoria sono state rimesse le cose in chiaro”. sono le parole di Francesco Totti in un’intervista a Sky Sport. “Razzismo? sono nel calcio da 30 anni e si dicono sempre le stesse cose. O ci sono regole ben precise o cambiamenti ...

Ostuni - non era un immigrato l'uomo ripreso nella foto in cui compare la CONSIGLIera Penta : In queste ore Ostuni, la "Città Bianca" del brindisino, è stata travolta da una polemica che riguarda una foto scattata da un amico della consigliera comunale leghista Margherita Penta. nella stessa, come riferito dal quotidiano Repubblica, si vede effettivamente la Penta che posa in uno scatto, mentre alle spalle vi è un uomo disteso che sta poco bene. In un primo momento lo stesso è stato identificato come un migrante, il quale sarebbe stato ...