Bollo auto non pagato? La sanatoria che cancella i debiti esiste già

Bollo auto 2020 : calcolo pagamento riparametrato - l’ipotesi in manovra : Bollo auto 2020: calcolo pagamento riparametrato, l’ipotesi in manovra Ci risiamo: arrivati all’autunno, si comincia a parlare di come voler modificare il Bollo auto 2020. Stavolta, ovviamente, tocca al governo giallo-rosso, che potrebbe apportare qualche cambiamento all’imposta di proprietà sui veicoli con l’obiettivo di tirare fuori qualche risorsa aggiuntiva. Nessuna cancellazione, insomma, ma una modifica degli importi (al rialzo) ...

Bollo auto 2019 : tassa commissione pagamento ancora presente : Bollo auto 2019: tassa commissione pagamento ancora presente Fa discutere la commissione da versare all’Aci in caso di pagamento del Bollo auto anche con carta di credito o bancomat o comunque metodo tracciabile. Il caso che ha ricondotto a questa querelle è stato certamente l’approvazione da parte del Consiglio di Stato del ricorso presentato da Aci, che non si era arresa alle decisioni dell’Antitrust (che le aveva inflitto una multa), né ...

Aumento Bollo auto in Germania : tutte le tasse del governo Merkel : Aumento Bollo auto in Germania: tutte le tasse del governo Merkel La Germania punta a penalizzare chi impatta di più sul clima e nel pacchetto di misure che intende varare è previsto anche l’Aumento del Bollo auto. Tra le modifiche e i provvedimenti che il governo teutonico è in atto di varare, molti riguardano l’impatto ambientale: l’intenzione è quello di penalizzare chi inquina di più e premiare invece chi presenta uno stile di vita più ...

Bollo auto - canone tv e 730 : settembre 'ricco' per il Fisco : Al ritorno dalle vacanze sono molte le scadenze fiscali che attendono i contribuenti nel mese di settembre: ecco quelle più...

Bollo auto 2020 : niente riduzione o esenzione pagamento - ecco perché : Bollo auto 2020: niente riduzione o esenzione pagamento, ecco perché Ogni anno si sente parlare di riduzione o perfino cancellazione del Bollo auto per l’anno a seguire. Solitamente si tratta di una manovra politica le cui intenzioni però non trovano spazio per concretizzarsi. E così l’anno successivo continuiamo a pagare il Bollo auto, che almeno resta sempre uguale, per poi ricominciare a sentire nuove promesse di abolizione di questa ...

SuperBollo auto vecchie - arriva la nuova tassa sulle emissioni. Chi paga : Superbollo auto vecchie, arriva la nuova tassa sulle emissioni. Chi paga Da un po’ di tempo i Paesi europei stanno cercando di adottare misure che vadano incontro al rispetto ambientale e a punire chi inquina di più. Proprio in questo senso va letto il Superbollo auto, che riguarderebbe i veicoli più vecchi (fino a Euro 3) e dunque responsabili di una maggior quantità di emissioni. Secondo il viceministro dell’Economia Massimo Garavaglia, ...

Bollo auto 2019 : verbale Legge 104 rivedibile - cosa significa la dicitura : Bollo auto 2019: verbale Legge 104 rivedibile, cosa significa la dicitura La Legge 104 dà diritto ad alcune agevolazioni, tra cui l’esonero dal pagamento del Bollo auto 2019. Tuttavia ci sono alcuni casi in cui il verbale Legge 104 risulta rivedibile e quando viene indicata questa dicitura, ci si chiede cosa significa esattamente, e soprattutto se risulti necessario ripetere tutta la procedura per avere accesso al beneficio. Bollo auto ...

Bollo auto 2019 : abolizione decisa dalle Regioni - la sentenza : Bollo auto 2019: abolizione decisa dalle Regioni, la sentenza La struttura tributaria del Bollo auto può essere decisa in autonomia dalle Regioni, a cui compete la gestione della suddetta imposta, a patto che la pressione fiscale non superi quella prevista dal legislatore. Con la sentenza n. 122 pubblicata lo scorso 20 maggio 2019, la Corte Costituzionale ha infatti decretato una maggiore autonomia per le Regioni in fatto di un’imposta come ...

Bollo auto 2019 : pagamento al 50% - ma non per tutti : Bollo auto 2019: pagamento al 50%, ma non per tutti L’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 145/2018) ha introdotto una importante novità in materia di Bollo auto, dimezzando di fatto il pagamento per alcune tipologie di veicoli. La nuova normativa è infatti andata a modificare l’articolo 63 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 aggiungendo un comma (1-bis). L’articolo in questione riguarda le auto storiche, ovvero quegli autoveicoli e ...

Bollo auto 2019 : gestione pagamento ACI - la sentenza del CdS : Bollo auto 2019: gestione pagamento ACI, la sentenza del CdS Con una recente ordinanza il Consiglio di Stato si è pronunciato su un caso avente come oggetto il Bollo auto e in particolare l’affidamento della gestione del pagamento del Bollo auto nella Regione Campania da ACI. La sentenza è seguita al ricorso di Gefil – gestione Fiscalità Locale SpA, società nata nel settembre 2006 allo scopo di gestire le entrate patrimoniali degli Enti ...

Bollo auto - riduzione del 50% per il veicoli tra i 20 e i 29 anni : Stefano Damiano auto e moto di interesse storico e collezionistico potranno usufruire della riduzione della meta del costo del Bollo Una buona notizia per i proprietari di automobile e motocicli di interesse storico. I veicoli e le moto con immatricolazione tra i 20 e i 29 anni potranno accedere alla riduzione del 50% del Bollo se in possesso di alcuni requisiti introdotti con la legge di bilancio 2019. In primis è necessario il ...

Bollo auto dimezzato : chi può godere della tassa ridotta al 50% : Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico, con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, possono usufruire del pagamento della tassa automobilistica (Bollo) con una riduzione pari al 50%. Questo è possibile qualora, dal primo giorno di decorrenza del per

Bollo auto - due alternative per chi non vuole pagare il balzello : Il Bollo resta una delle tasse più invise agli italiani, seconda (forse) solo al canone Rai. Risparmiare però è possibile, a...