Bibbiano | tensione dopo scandalo affidi | assistenti sociali aggredite | dipendenti

Conte bis - alle 18 fiducia in Senato. Leghista con maglietta su Bibbiano. Tensione e cori in Aula Diretta : Via alle 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...