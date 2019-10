Seat - Arriva la Ibiza entry-level | si amplia la gamma di Arona e Tarraco

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Serie di novità importanti in casacon l'introduzione di motorizzazioni aggiuntive per i modelli. Nel dettaglio troviamo la1.0 MPI 80 CV, la1.5 TSI EVO ACT e la2.0 TDI 190 CV.La nuova base della. Sulla compatta viene proposto il 1.0 MPI 80 CV, che a 14.850 euro rappresenta la nuova versionedel modello. Questo propulsore l'unico benzina aspirato disponibile e si posiziona al di sotto dell'attuale 1.0 EcoTSI 95 CV. L'abbinamento è unicamente con un cambio manuale a cinque marce. La più sportiva delle. Per la Suv compattaviene proposta la 1.5 TSI Evo ACT da 150 CV con cambio manuale sei marce. Si tratta dell'unità più potente a listino ed è riservata solamente al più sportivo allestimento FR, con prezzi a partire da 23.250 euro. Questo turbobenzina può contare sulla disattivazione dei cilindri ACT ai ...

