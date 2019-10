Sanremo 2020 | Cecchi Paone su Amadeus | “Potrebbe avere difficoltà”

Sanremo 2020 - Amadeus : “I ‘Big’ li scelgo io” : “Devo chiarire un malinteso. La commissione musicale che presiedo e che è composta, oltre che da me, da Gianmarco Mazzi, Claudio Fasulo, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, è al lavoro sui Giovani e terminerà il suo lavoro con i Giovani. Sui Big, da direttore artistico e musicale del festival, mi riservo io la scelta di inviare gli inviti agli artisti”. Così Amadeus ha tenuto a precisare all’AdnKronos che la scelta finale sui ...

Al Bano e Romina al Festival di Sanremo 2020 con un brano di Cristiano Malgioglio? : Al Bano e Romina al Festival di Sanremo 2020. Queste le ultime indiscrezioni che riguardano la coppia di ex coniugi tornati a condividere il palco da qualche anno. La possibilità è anche quella del ritorno al Teatro Ariston, che hanno calcalto diverse volte nella loro carriera in duo. Il brano scelto per il Teatro Ariston, che nella prossima annata conterà sulla conduzione e la direzione artistica di Amadeus, potrebbe essere firmato da ...

Amadeus : Fiorello e Jovanotti a Sanremo 2020? Qualsiasi cosa mi farà piacere : La 70esima edizione del Festival di Sanremo continua a destare curiosità e Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse, ha lanciato qualche indizio su ciò che potrebbe accadere. Modificato il regolamento e riportato in auge l’antica divisione tra Big e Nuove Proposte, Amadeus sta iniziando a pensare agli ospiti nazionali ed internazionali che potrebbero arricchire il suo Festival. Se nei tre anni di Claudio Baglioni al timone di ...

Sanremo 2020 - Amadeus : «Sarò lieto non solo di invitare il Gabibbo - ma Antonio Ricci sarà mio ospite e seduto in prima fila» : Amadeus Al Festival di Sanremo potrebbero arrivare anche Antonio Ricci e il Gabibbo. A dare veridicità a questa tesi – apparentemente impossibile – è stato Amadeus in persona, direttore artistico e conduttore della settantesima edizione della kermesse canora, in programma dal 4 all’8 febbraio 2020 nella città dei fiori. Tutto è nato da un’affermazione fatta da Antonio Ricci durante la conferenza stampa di presentazione ...

