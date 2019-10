Giudicarmi è una vergogna | infamia assoluta

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Louis-Ferdinand Céline Così lo scrittore lamentava il trattamento dopo la guerra: "Assolvono tutti, ma non me..." di Louis-Ferdinand Céline Mio caro amico Vi scrivo. Naud non risponde mai alle mie lettere, e forse non ha nemmeno il tempo di leggerle! Ho letto la vostra, di ieri. Mi sono rimaste impresse le parole «commissario del governo», quindi la questione finirà presto, e mi tireranno il collo. Bene. Ma non è ancora finita. Finora sono stato tutto bravo e tranquillo - ma da condannato farò cantare i miei grossi calibri. E allora vi assicuro che internazionalmente e in Francia sarà un bel Badabum! Ho delle proposte - dappertutto - in Francia sul Samedi Soir, sul Dimanche Soir. Vuole celebrità, il Sig. commissario del governo? Lo avrà! Gli garantisco, sulla parola, una fama mondiale e il suo passare alla storia! Ilè una. Sono scappato? Bella ...

