CAOS HONG KONG Xi Jinping vuole evitare Tiananmen | ma arriva un' altra Belfast

Hong Kong nel CAOS - la Cina evoca lo stato di emergenza. “Studente in coma” : Pechino avverte i manifestanti che ha il potere di dichiarare unilateralmente lo stato di emergenza per placare i disordini a Hong Kong, mentre circolano immagini riprese con i telefonini che mostrano uno studente adolescente esanime trasCinato dagli agenti, che, secondo testimonianze, e' in coma in seguito a lesioni alla colonna vertebrale o a una rottura del cranio. Una portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Hong Kong e Macao del Consiglio ...