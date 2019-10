Fonte : gossipetv

(Di mercoledì 2 ottobre 2019): le anticipazioni annunciano momenti di tensione Addio in vista per. Le ultime anticipazioni americane disegnalano nuove difficoltà per la coppia, che ormai da tempo appare unita e innamorata. Ma sappiamo bene che la trama della nota soap vede molto spesso cambiare le carte in tavola per … L'articolodi: laproviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Beautiful, futuro di Hope e Liam: la speranza degli attori Scott e Annika -