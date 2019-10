A Parigi la moda sta cambiando

Fonte : ilpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Fotografie dall'ultima settimana di sfilate, con Valentino, Chanel, Dior, Balenciaga e Louis Vuitton

GiusyMazza10 : RT @c0dysnipples: CAPITE CHE STO QUA NON SI È FATTO VIVO PER UNA VITA POI SBUCA ALLA SETTIMANA DELLA MODA A PARIGI - ppinkstie : RT @c0dysnipples: CAPITE CHE STO QUA NON SI È FATTO VIVO PER UNA VITA POI SBUCA ALLA SETTIMANA DELLA MODA A PARIGI - buckyndale : RT @c0dysnipples: CAPITE CHE STO QUA NON SI È FATTO VIVO PER UNA VITA POI SBUCA ALLA SETTIMANA DELLA MODA A PARIGI -